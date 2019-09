Αντιπρόεδρος της Κομισιόν ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Το χαρτοφυλάκιο για την Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που διακινούνταν από το πρωί, σύμφωνα με τις οποίες ο έλληνας πρώην επίτροπος θα τοποθετούνταν σε θέση αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) September 10, 2019