Η Sony επανακυκλοφορεί το πρώτο PlayStation σε… μινιατούρα (βίντεο)

Η Sony Interactive Entertainment (SIE) ανακοίνωσε σήμερα το PlayStation®Classic, μια κονσόλα-μινιατούρα που προσομοιάζει στο αρχικό PlayStation® και θα διατίθεται*1 με προεγκατεστημένους 20 αυθεντικούς τίτλους. Πρόκειται να κυκλοφορήσει σε περιορισμένες ποσότητες στις 3 Δεκεμβρίου 2018 στην Ιαπωνία, τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη και θα είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα με Ενδεικτική Λιανική Τιμή στα €99.99.

Το πρώτο PlayStation® κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία στις 3 Δεκεμβρίου 1994 και με καινοτομίες ορόσημο, όπως η απόδοση 3DCG σε πραγματικό χρόνο και η χρήση CD-ROM, είχε τεράστια επίδραση στη βιομηχανία των παιχνιδιών, τόσο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 όσο και αργότερα.

Ο σχεδιασμός του PlayStation®Classic θυμίζει το πρώτο PlayStation®, με ίδια διάταξη κουμπιών, χειριστήρια και εξωτερική συσκευασία*1, αλλά έχει μικρότερο μέγεθος – είναι 45% μικρότερο στις πλευρές και 80% μικρότερο σε όγκο από την αρχική κονσόλα. Θα διατεθεί με προεγκατεστημένους*2 20 κλασικούς και επιτυχημένους PlayStation®*3 τίτλους, όπως τα Final Fantasy VII (SQUARE ENIX Co. LTD.), Jumping Flash! (SIE), R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.), και Wild Arms (SIE). Το PlayStation®Classic είναι ιδανικό για όσους έχουν απολαύσει στο παρελθόν το αρχικό PlayStation® και το έχουν νοσταλγήσει, καθώς και για νέους παίκτες που θέλουν να απολαύσουν τους κλασσικούς PlayStation® τίτλους της δεκαετίας του 1990.

Το PlayStation®Classic περιλαμβάνει ένα καλώδιο HDMI™ για σύνδεση σε εξωτερικές οθόνες, όπως π.χ. οθόνες τηλεόρασης, και ένα καλώδιο USB*5 που πρέπει να συνδεθεί σε ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος USB (πωλείται ξεχωριστά). Σε επιλεγμένους τίτλους που το υποστηρίζουν, οι χρήστες θα μπορούν να παίζουν με ή ενάντια στους φίλους τους αξιοποιώντας τα δύο χειριστήρια που περιλαμβάνει η κονσόλα.

Η SIE θα συνεχίσει να επεκτείνει την γκάμα τίτλων και λογισμικού της στις διάφορες πλατφόρμες PlayStation®, καθώς και τις υπηρεσίες δικτύου για την παροχή εμπειριών ψυχαγωγίας που μπορεί να βρει κάποιος μόνο στο PlayStation.