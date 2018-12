Το Instagram έκανε αλλαγές στο scrolling, προκάλεσε αντιδράσεις και τελικά ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες

Οι εργαζόμενοι στο Instagram αποφάσισαν εν μέσω εορτών να πειραματιστούν και να κάνουν κάποιες μεγάλες, ομολογουμένως, αλλαγές στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Την Πέμπτη λοιπόν και για λίγη ώρα, δοκίμασαν κάτι που έκανε το φανατικό κοινό της εφαρμογής να εξοργιστεί. Το «scrolling up and down» έγινε «swipe side-to-side» στο feed των χρηστών. Κοινώς, η λειτουργία από «κάθετη» έγινε «οριζόντια» στη λογική των επιτυχημένων stories

