Το «All I Want for Christmas Is You» έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ ακροάσεων μέσα σε μια μέρα στο Spotify

Το κλασικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι της Μαράια Κάρει, «All I Want for Christmas Is You», συνεχίζει να είναι ακόμα δημοφιλές, 24 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, «σπάζοντας» το ρεκορ για τα περισσότερες ακροάσεις, σε μία ημέρα, στην πλατφόρμα streaming Spotify την Παραμονή Χριστουγέννων.

Η ιστοσελίδα Chart Data αναφέρει πώς το κομμάτι της Κάρει, το οποίο κυκλοφόρησε το 1994, κατέγραψε τον αριθμό-ρεκόρ των 10,8 εκατομμυρίων streams. Το προηγούμενο ρεκορ για τα περισσότερα streams κατείχε το τραγούδι «SAD!», του ράπερ XXXTentacion, το οποίο κατέγραψε 10,4 εκατομμύρια streams την ημέρα μετά τον θάνατο του.

Το Spotify δεν έκανε κάποιο σχόλιο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Associated Press.

Αντίθετα η Κάρει μέσα από ανάρτηση της στο Instagram δήλωσε πώς το ρεκόρ αυτό είναι ένα «φανταστικό χριστουγεννιάτικο δώρο».