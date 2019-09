Όταν ο Μπαράκ Ομπάμα συνάντησε την Γκρέτα Τούνμπεργκ ~ «Εσύ και εγώ είμαστε ομάδα»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα υποδέχθηκε στην Ουάσινγκτον την 16χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ και την επαίνεσε χαρακτηρίζοντάς την «μία από τους μεγαλύτερους υπερασπιστές του πλανήτη μας».

Το ίδρυμα Ομπάμα ανήρτησε στα social media ένα βίντεο της συνάντησης.

Our future will be shaped by the next generation—and @GretaThunberg isn’t waiting to get started. At 16, Greta is a leading voice in the fight to save our planet. Yesterday, she sat down with @BarackObama for a conversation about how no one is too young to change the world. pic.twitter.com/7qnIXyUY8P

— The Obama Foundation (@ObamaFoundation) September 17, 2019