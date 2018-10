Αεροπορική τραγωδία στην Ινδονησία – Συνετρίβη αεροσκάφος με 189 επιβάτες

Επιβατικό αεροσκάφος με 189 επιβαίνοντες συνετρίβη και βυθίστηκε στη θάλασσα ανοικτά της Ιάβας σήμερα, μόλις μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του από την Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, κι ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό την πόλη Πανγκάλ Πινάν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας διευκρίνισε ότι η επαφή με το αεροπλάνο της ιδιωτικής εταιρείας Lion Air που εκτελούσε την πτήση JT610 χάθηκε 13 λεπτά μετά την απογείωση και πρόσθεσε ότι το πλήρωμα ρυμουλκού που έβγαινε από το λιμάνι της Τζακάρτας ανέφερε πως το είδε καθώς έπεφτε.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι συνετρίβη», απάντησε με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου ο Γιούσουφ Λατίφ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ερωτηθείς από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς για την τύχη του αεροσκάφους της Λάιον.

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar24, ο οποίος καταγράφει δεδομένα για τις αεροπορικές πτήσεις σε πραγματικό χρόνο, το αεροσκάφος είναι ένα Boeing 737 Max 8.

Συντρίμμια που πιστεύεται πως ανήκουν στο αεροσκάφος, ανάμεσά τους καθίσματα επιβατών, βρέθηκαν κοντά σε μια υπεράκτια πλατφόρμα διύλισης πετρελαίου στη θάλασσα της Ιάβας, δήλωσε στέλεχος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Pertamina.

Some debris from #JT610 that reported has crashed this morning. pic.twitter.com/sWRSdGgG8n

— Taz Imansyah (@KaitouTaz) October 29, 2018