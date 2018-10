«Αντίο Σαρλ Αζναβούρ» – Ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Γάλλο τραγουδιστή

Τα τραγούδια του Σαρλ Αζναβούρ είναι «αιώνιου κάλλους» δήλωσε συγκινημένη η Ελληνίδα που αποθέωσε η Γαλλία, η Νάνα Μούσχουρη, αποχαιρετώντας τον τραγουδιστή και «μεγάλο αδελφό και δάσκαλο» Αζναβούρ που πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

«Ο Σαρλ δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Έφυγε πέρα από τον ουρανό για να ξανασυναντηθεί με τα άλλα αστέρια, με τόσους φίλους για να ζήσει την μποέμικη ζωή του και να παρατείνει τη νεότητά του» είπε η Μούσχουρη, η οποία έχει ερμηνεύσει πολλά τραγούδια του Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας.

«Τα τραγούδια του είναι δώρα που μας συντροφεύουν. Μέσα από τις μελωδίες και τα κείμενα μιας λεπτότατης φινέτσας, πλούσιας σε αλήθειες και ανθρώπινη σοφία, εμπλούτιζε ανέκαθεν τη ζωή μου. Όπου κι αν είναι, θα παραμείνει αυτός ο τέλειος φίλος και όπου κι αν είμαι θα τον ακολουθώ, θα τον τραγουδάω με τη βαθύτερη ταπεινότητα και τη βαθύτερη αγάπη. Αυτήν την αγάπη που τόσο θεϊκά έγραψε και τραγούδησε σε όλη του τη ζωή. Αυτήν την αγάπη που μας πρόσφερε για πάντα. Είναι φίλος μου, είναι ο φίλος όλων μας», κατέληξε η Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Η Μούσχουρη είναι μία μόνο από τις πολλές φωνές καλλιτεχνών αλλά και πολιτικών που αποχαιρετούν τον σπουδαίο τραγουδοποιό.

«Τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, ο Σαρλ Αζναβούρ αντιπροσώπευε τη γαλλική κουλτούρα και ήταν ένας σούπερ αστέρας διεθνούς βεληνεκούς», δήλωσε ο Βρετανός τραγουδιστής Στινγκ στο Γαλλικό Πρακτορείο, για τον θάνατο του σπουδαίου ερμηνευτή σε ηλικία 94 ετών.

«Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που τραγούδησα και ηχογράφησα με εκείνον, ο οποίος υπήρξε πηγή έμπνευσης για εμένα για τόσα χρόνια. Μπορεί εκείνος να έφυγε όμως αυτό που μας αφήνει είναι αέναο» υπογράμμισε ο ίδιος.

Οι δύο τραγουδιστές ερμήνευσαν τα τραγούδια «L’amour c’est comme un jour» και «Love is new everyday» στον δίσκο «Duos», το 2009.

«Κύριε Σαρλ, θα παραμείνετε πάντα «For me Formidable». Σεβασμός και συλλυπητήρια στην οικογένειά σας», έγραψε στο Twitter η Σελίν Ντιόν.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής Τζος Γκρόμπαν, που είχε ηχογραφήσει ένα ντουέτο με τον Αζναβούρ, χαιρέτισε «τον θρύλο» που «ξεπερνούσε τα σύνορα, που ζωντάνευε ιστορίες με τα τραγούδια του και έλιωνε τις καρδιές μας στην πορεία». Όπως είπε, ήταν «ένας τόσο γενναιόδωρος άνθρωπος, ευγενής και πάντα ειλικρινής».

«Αντίο Σαρλ, θα συναντιόμασταν σύντομα στο Λος Άντζελες. Είμαι πολύ λυπημένος», ανέφερε ο τραγουδιστής Μισέλ Πολναρέφ. «Δυσκολεύομαι να εκφράσω τη θλίψη μου για την απώλεια αυτού του μεγάλου άνδρα με το τεράστιο ταλέντο, που τον θαύμαζα τόσο ως δημιουργό όσο και ως φίλο», πρόσθεσε.

«Ο Σαρλ ήταν ο μέντοράς μου, ο φίλος μου, ο αγαπημένος μου. Θα μου λείπει πάντα» έγραψε στη σελίδα της στο Facebook η Λάιζα Μινελι.

Θα θυμάμαι πάντα με αγάπη τις στιγμές που ζήσαμε μαζί, είτε στο στούντιο, είτε στις διακοπές μας στη νότια Γαλλία. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε Σαρλ», τον αποχαιρέτισε στο Twitter ο Κουίνσι Τζόουνς.

«Ο Σαρλ Αζναβούρ είναι νεκρός. Αδύνατον, κι όμως αληθινό (…) Πριν από μερικά χρόνια, τον προσκάλεσα να τραγουδήσει στο άλμπουμ World peace is none of your business. Το άκουσε, αλλά αρνήθηκε – πόσο σοφός ήταν! Η μουσική διαρκεί περισσότερο από τη ζωή και ο Σαρλ Αζναβούρ είναι η μουσική: τώρα, σήμερα, αύριο και για πάντα», είπε ο Μορισέι.

«Ήταν ένας άνθρωπος με πάθος, η ιστορία του είναι απίστευτη. Είναι ένας από τους λίγους που κατάλαβε την τέχνη μας. Το να βλέπω τι έκανε επί σκηνής στην ηλικία του μου δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη για να συνεχίσω να μεταδίδω την αγάπη μέσα από τις λέξεις στη σκηνή» είπε ο ράπερ Soprano στο BFMTV.

«Και ξαφνικά, σιωπή», έγραψε στο Instagram o ράπερ Oxmo Puccino.

Η Μπριζίτ Μπαρντό αποχαιρέτισε επίσης τον φίλο της, τον οποίο χαρακτήρισε «Πρώτο των πρεσβευτών του ταλέντου».

«Ήταν ο δικός μας αθάνατος Πρώτος. Ο δικός μας Πρώτος των ποιητών. Ο δικός μας Πρώτος του γαλλικού τραγουδιού. Ο δικός μας Πρώτος των πρεσβευτών του ταλέντου στον κόσμο. Θα παραμείνει ο δικός μας Αζναβούρ για πάντα» έγραψε η πρώην ηθοποιός, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του τραγουδιστή.

Τη λύπη του για τον θάνατο του Σαρλ Αζναβούρ, εκφράζει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

«Είναι τόσα τα μηνύματα που μας μετέδωσε ο Σαρλ Αζναβούρ», σημειώνει σε δήλωσή του και προσθέτει: «Ενέπνευσε μιαν ολόκληρη γενιά, δίνοντας μιαν υπέροχη εικόνα της Γαλλίας, χώρας φιλόξενης με διεθνή πολιτιστική ακτινοβολία. Εδώ και δεκαετίες, και μέχρι την τελευταία του πνοή, αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, ο πολυτάλαντος τραγουδιστής-συνθέτης και ηθοποιός, πλούτισε τη ζωή μας προς μεγάλη μας τέρψη. Δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τίποτα από το τεράστιο ταλέντο εκείνου που χάρισε στους Ευρωπαίους τόσες συγκινήσεις. Σήμερα, η Ευρώπη έχασε μια από τις ωραιότερες φωνές της».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απότιμησε φόρο τιμής στον Σαρλ Αζναβούρ, διαβεβαιώνοντας ότι «τα αριστουργήματά του, το ηχόχρωμά του, η μοναδική ακτινοβολία του, θα παραμείνουν για πολύ καιρό ζωντανά».

«Βαθύτατα Γάλλος, δεμένος άρρηκτα με τις αρμενικές ρίζες του, αναγνωρισμένος σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Σαρλ Αζναβούρ συντρόφευσε τις χαρές και τις λύπες τριών γενεών» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ήταν μεγάλος θαυμαστής του «ιερού τέρατος» του γαλλικού τραγουδιού και τον είχε προσκαλέσει να τον συνοδεύσει στην επίσκεψή του στην Αρμενία, την επόμενη εβδομάδα (10-11 Οκτωβρίου), όπου μάλιστα ο Αζναβούρ επρόκειτο να τραγουδήσει, στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου της γαλλοφωνίας.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν χαρακτήρισε «τεράστια απώλεια για ολόκληρο τον κόσμο» τον θάνατο του 94χρονου Αζναβούρ, τον οποίο χαρακτήρισε «εκπληκτικό τέκνο του αρμενικού λαού».

«Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ένας άνθρωπος που δημιούργησε μια ολόκληρη εποχή, που δημιούργησε μια ιστορία, τον έρωτα, που υπηρέτησε τον λαό, ένας άνθρωπος που επί 80 χρόνια ξυπνούσε και ζέσταινε τις καρδιές δεκάδων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν βρίσκεται πια μαζί μας» τόνισε ο Πασινιάν, κάνοντας λόγο για «παγκόσμια απώλεια».