Emmy 2018: Οι μεγάλοι νικητές, οι χαμένοι και… η πρόταση γάμου

Μετά την απουσία του από την τελετή του περασμένου έτους, το «Game of Thrones» επέστρεψε στα βραβεία Emmy και κέρδισε το μεγαλύτερο βραβείο για την καλύτερη σειρά.

Η σειρά του HBO, της οποίας η επερχόμενη όγδοη σεζόν θα είναι η τελευταία, κέρδισε ακόμη επτά βραβεία μεταξύ των οποίων αυτά για το μακιγιάζ, τα κοστούμια και τη μουσική. Τα βραβεία Emmy απονεμήθηκαν στο Microsoft Theater του Λος Αντζελες και θεωρούνται τα “Οσκαρ της αμερικανικής τηλεόρασης.

Το κοινό παρακολούθησε φέτος μια μονομαχία μεταξύ του δικτύου HBO, με πρώτη και καλύτερη τη διάσημη σειρά «Game of Thrones», και της συνδρομητικής διαδικτυακής ψυχαγωγικής υπηρεσίας Netflix.

Οι εταιρίες Netflix και HBO έφυγαν τελικά με ισοπαλία έχοντας 23 βραβεία η κάθε μία. Σε άλλες κατηγορίες, τα «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» και «Godless» έφυγαν με πολλά και σημαντικά βραβεία και συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγάλων νικητών. Στις μεγάλες κατηγορίες τα βραβεία πήραν: Κλερ Φόι (The Crown) το βραβείο Α” γυναικείου ρόλου για δραματική σειρά, Μάθιου Ρις (The Americans) Α” ανδρικού για δραματική σειρά Νικολάι Κόστερ-Γουάλνταου (Game of Thrones) B” ανδρικός ρόλος, Θάντι Νιούτον (Westworld), Β” γυναικείος ρόλος.

Στις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς, ο νικητής των Variety Special Emmy, Γκλεν Βάις, αμέσως μετά τη βράβευση του έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του ξεσηκώνοντας όλη την αίθουσα.

Η λίστα των νικητών

Καλύτερη Δραματική Σειρά

«Game of Thrones»

Καλύτερη Κωμική Σειρά

«The Marvelous Mrs. Maisel»

Καλύτερη Μίνι Σειρά

«The Assassination of Gianni Versace: An American Crime Story»

Καλύτερο Ποικίλης Ύλης Πρόγραμμα

«Last Week Tonight with John Oliver»

Καλύτερο Κωμικό Πρόγραμμα

«Saturday Night Live»

Καλύτερο Ριάλιτι

«RuPaul’s Drag Race

Καλύτερη Α’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Claire Foy, «The Crown»

Καλύτερη Α’ Αντρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Matthew Rhys, «The Americans»

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά

Stephen Daldry, «The Crown»

Καλύτερο Σενάριο σε Δραματική Σειρά

Joel Fields and Joe Weisberg, «The Americans»

Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Thandie Newton, «Westworld»

Καλύτερη Β’ Αντρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Peter Dinklage, «Game of Thrones»

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Σπέσιαλ

Glenn Weiss, «The Oscars»

Καλύτερο Σενάριο σε Σπέσιαλ

John Mulaney, «John Mulaney: Kid Gorgeous at Radio City»

Καλύτερη Α’ Αντρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά

Darren Criss, «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Καλύτερη Β’ Αντρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά

Regina King, «Seven Seconds»

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά

Ryan Murphy, «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Καλύτερη Β’ Αντρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Jeff Daniels, «Godless»

Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Merritt Wever, «Godless»

Καλύτερη Α’ Αντρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Bill Hader, «Barry»

Καλύτερη Α’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Rachel Brosnahan, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Καλύτερο Σενάριο σε Κωμική Σειρά

Amy Sherman-Palladino, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά

Amy Sherman-Palladino, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Alex Borstein, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Καλύτερη Β’ Αντρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Henry Winkler, «Barry»