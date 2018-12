Forbes: H Μέρκελ ισχυρότερη γυναίκα του πλανήτη για όγδοη συνεχόμενη χρονιά

Για όγδοη συνεχή χρονιά η Άνγκελα Μέρκελ παρέμεινε στην κορυφή της λίστας του περιοδικού Forbes με τις 100 ισχυρότερες γυναίκες του πλανήτη, αφήνοντας πίσω της την πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι, η οποία για δεύτερη συναπτή χρονιά καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Στην τρίτη θέση της 15ης ετήσιας λίστας βρίσκεται η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, στην τέταρτη η CEO της General Motors Μέρι Μπάρα και στην πέμπτη θέση η CEO της Fidelity Investments, Άμπιγκεϊλ Τζόνσον.

Τα μέλη της λίστας των πιο ισχυρών γυναικών για το 2018 αντιπροσωπεύουν γυναίκες σε έξι κατηγορίες: επιχειρήσεις (27), τεχνολογία (18), οικονομικά (12), media και διασκέδαση (16), πολιτική (22) και φιλανθρωπία (5). Συνολικά, οι ισχυρές αυτές γυναίκες ελέγχουν ή επηρεάζουν περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια έσοδα και προΐστανται 5 εκατομμυρίων εργαζομένων.

Τα επιτεύγματά τους είναι αξιοσέβαστα από μόνα τους, και ειδικά με δεδομένο το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να καθιερωθεί μια γυναίκα σε κλάδους και σε θέσεις όπου παραδοσιακά κυριαρχούν άντρες, κυρίως στην τεχνολογία, στα venture capital και στο Hollywood.

Το τοπ 20 των πιο ισχυρών γυναικών στον πλανήτη



1 Angela Merkel, Chancellor, Germany

2 Theresa May, Prime Minister, U.K.

3 Christine Lagarde, Managing director, International Monetary Fund, France

4 Mary Barra CEO, General Motors, U.S.

5 Abigail Johnson CEO, Fidelity Investments, U.S.

6 Melinda Gates Cochair, Bill & Melinda Gates Foundation, U.S.

7 Susan Wojcicki CEO, YouTube, U.S.

8 Ana Botin Chair, Banco Santander, Spain

9 Marillyn Hewson CEO, Lockheed Martin, U.S.

10 Ginni Rometty CEO, IBM, U.S.

11 Sheryl Sandberg COO, Facebook, U.S.

12 Gail Boudreaux CEO, Anthem, U.S.

13 Angela Ahrendts Senior VP, Apple, U.S.

14 Safra Catz Co-CEO, Oracle, U.S.

15 Isabelle Kocher CEO, Engie, France

16 Adena Friedman President-CEO, Nasdaq, U.S.

17 Ho Ching CEO, Temasek, Singapore

18 Emma Walmsley CEO, GlaxoSmithKline, U.K.

19 Supreme Court Justices Supreme Court Justices, U.S.

20 Oprah Winfrey Media mogul, U.S