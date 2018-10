Η Ινδονησία εκπέμπει SOS: Έκκληση για διεθνή βοήθεια -Τουλάχιστον 832 νεκροί

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας απηύθυνε σήμερα έκκληση για διεθνή βοήθεια μετά τον ισχυρό σεισμό και το τσουνάμι που έπληξαν την Κελέβη, νήσο που είναι επίσης γνωστή ως Σουλαουέσι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 832 άνθρωποι.

http://

Over 800 confirmed dead

A desperate search for survivors after #Indonesia was hit by an #earthquake and #tsunami. @JanisFrayer reports.

Read more: https://t.co/UsIYZO3DYu *va @NBCNightlyNews #PrayForPalu #PrayforSulteng #PrayForPaluDonggala pic.twitter.com/Qf6eztTAOr

— Real News Line (@RealNewsLine) September 30, 2018