Η Μελάνια προσπέρασε τον Τραμπ χωρίς ούτε καν να τον κοιτάξει-«Φουντώνουν» τα σενάρια χωρισμού [βίντεο]

Για μία ακόμη φορά, η κοινή εμφάνιση του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ έδωσε τροφή στα σχόλια και τα σενάρια για προβλήματα στον γάμο τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, μαζί με τον 11χρονο γιο τους Μπάρον, άφησαν την Ουάσινγκτον για ένα σαββατοκύριακο στο Μαρ-α-Λάγκο. Οι τρεις τους κατέβηκαν από το Air Force One, στο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, για να επιβιβαστούν στην αυτοκινητοπομπή που θα τους μετέφερε στο αγαπημένο θέρετρο του Τραμπ.

Όμως, η γλώσσα του σώματος δεν πρόδιδε ιδιαίτερη «θέρμη» μεταξύ του ζευγαριού. Αν και εκείνος στράφηκε προς τα πίσω, καθώς τον ακολουθούσε η Μελάνια Τραμπ, εκείνη τον προσπέρασε ανέκφραστη, χωρίς να τον κοιτάξει και επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο. Όσο για τον πρόεδρο, λίγο αμήχανα σήκωσε το χέρι του και χαιρέτισε τις κάμερες που κατέγραφαν το στιγμιότυπο.

.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr

— George Bennett (@gbennettpost) 3 Φεβρουαρίου 2018