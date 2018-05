Η NASA δημιούργησε εικονικό γραφείο ταξιδιών για… εξωπλανήτες

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) δημιούργησε στο διαδίκτυο ένα «Γραφείο Ταξιδιών για τους Εξωπλανήτες» (Exoplanet Travel Bureau), με στόχο να εξάψει τη φαντασία των ανθρώπων για άλλους κατοικημένους κόσμους.

http://

Need a little space this #MemorialDay?

Take a trip outside the solar system with @PlanetQuest’s Exoplanet Travel Bureau. All aboard! ⇢ https://t.co/EvK0m2wFy3 pic.twitter.com/SkVFcRxMOp

— NASA JPL (@NASAJPL) May 28, 2018