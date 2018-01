Η Ουίκι είναι η πρώτη όρκα που «μιλάει» την ανθρώπινη γλώσσα [βίντεο]

Σε ενυδρείο στην Αντίμπ της Γαλλίας, ειδικό προσωπικό εκπαίδευσε μια όρκα έτσι ώστε να βγάζει ήχους που ακούγονται σαν ανθρώπινες λέξεις.

Η 14χρονη θηλυκή όρκα Ουίκι είναι η πρώτη που μπορεί να προφέρει ανθρώπινες λέξεις στα αγγλικά («hello» και «bye bye»), ενώ μετρά και μέχρι το τρία (one, two, three).

Οι όρκες είναι γνωστές και ως «φάλαινες δολοφόνοι», αλλά στην πραγματικότητα είναι το μεγαλύτερο είδος δελφινιού και όχι φάλαινες. Συγκαταλέγονται στα λίγα ζώα που, πέρα από τον άνθρωπο, μπορούν να παράγουν νέους ήχους ακούγοντας τους. Από τα ζώα, τα πιο ικανά στην αναπαραγωγή ανθρώπινων ήχων είναι τα θαλάσσια θηλαστικά, τα δελφίνια και ορισμένες φάλαινες όπως οι μπελούγκα. Ακόμα, παρόμοιες «μιμήσεις» μπορούν να πετύχουν οι παπαγάλοι, οι ελέφαντες και οι ουρακοτάγκοι.

Οι όρκες ζουν σε ομάδες, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της ξεχωριστή «διάλεκτο». Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα πως κι άλλες φάλαινες του είδους θα μπορέσουν, εφόσον εκπαιδευτούν, να «μιλήσουν ανθρώπινα», όπως η Ουίκι.

Από τη μεριά του, ο δρ Χοσέ ‘Αμπραμσον, ερευνητής του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται, κάποια στιγμή, να είναι εφικτό οι άνθρωποι να «συνομιλήσουν» στοιχειωδώς με την Ουίκι. «Κάτι τέτοιο έχει επιτευχθεί στο παρελθόν με ένα διάσημο γκρί παπαγάλο και με δελφίνια, μέσω της χρήσης της αμερικανικής νοηματικής γλώσσας».

Ωστόσο, σύμφωνα με δήλωσή του στην εφημερίδα Guardian, ο επικεφαλής της σχετικής έρευνας Τζόζεπ Κολ του Πανεπιστημίου Σεντ ‘Αντριους της Σκωτίας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι όρκες να κατανοήσουν ποτέ το νόημα των ανθρώπινων λέξεων.