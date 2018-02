Η σωστή ώρα να πίνεις καφέ, σύμφωνα με τους επιστήμονες

Οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε το πρωί αν δεν πιούμε πρώτα καφέ, αλλά ένας ειδικός προτείνει να κάνουμε υπομονή μερικές ώρες, γιατί ο καφές είναι περισσότερο αποτελεσματικός αν καταναλωθεί μεταξύ 9.30 και 11.30 το πρωί. Ο Steven Miller, νευροεπιστήμονας στο Uniformed Services University of the Health Sciences in Maryland, υποστηρίζει ότι είναι καλύτερο να πίνεις καφέ όταν τα επίπεδα της κορτιζόλης στο σώμα είναι χαμηλά, επειδή η καφεΐνη αλληλεπιδρά με την ορμόνη.

Ο επιστήμονας εξήγησε ότι οι άνθρωποι που πίνουν καφέ όταν τα επίπεδα της κορτιζόλης τους είναι υψηλά – δηλαδή 8.00 με 9.00 το πρωί- αναπτύσσουν ανοχή στην καφεΐνη, που σημαίνει ότι γίνεται λιγότερο αποτελεσματική. Η κορτιζόλη ελέγχει το ρολόι του σώματος και αναγκάζει τους ανθρώπους να ξυπνούν, με τα επίπεδά της ορμόνης στο σώμα να είναι συνήθως υψηλά μόλις ξυπνάμε, αλλά να αρχίζουν να πέφτουν περίπου μία ώρα αργότερα. Ο Miller υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτής πτώση των επιπέδων της κορτιζόλης, οι άνθρωποι επωφελούνται στο έπακρο από την καφεΐνη που τους δίνει μια ώθηση, δεδομένου ότι ενθαρρύνει την παραγωγή κορτιζόλης, όταν τα επίπεδά της αρχίζουν να μειώνονται και να μην γίνονται ανθεκτικοί στα οφέλη της.

Ο Miller πρόσθεσε επίσης, ότι οι άνθρωποι που πίνουν καφέ αμέσως μόλις ξυπνήσουν – όταν δηλαδή τα επίπεδα της κορτιζόλης είναι ήδη υψηλά- θα αρχίσουν σιγά σιγά να αναζητούν πιο δυνατό καφέ προκειμένου να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο επιστήμονας αποδέχεται το γεγονός ότι τα επίπεδα κορτιζόλης σε διαφορετικές ώρες της ημέρας διαφέρουν από άτομο σε άτομο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η καλύτερη στιγμή της ημέρας για να πιει κάποιος τον καφέ του, διαφέρει για τον καθένα. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που σηκώνονται πολύ νωρίς μπορεί να νιώσουν τα επίπεδα της κορτιζόλης τους να πέφτουν νωρίτερα από ότι εκείνοι που ξυπνούν πιο αργά.