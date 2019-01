Η Ελλάδα παρούσα για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας του κόσμου

Δέκα ελληνικές startups από το περίπτερο 12 της ΔΕΘ #DigitalGreece απαρτίζουν την πρώτη επίσημη ελληνική συμμετοχή στα χρονικά της μεγαλύτερης έκθεσης τεχνολογίας στον πλανήτη, CES. Τη συμμετοχή διοργανώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ), το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και το Enterprise Greece.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ CES 2019 – WHO IS WHO

Bubbllz: Ο Κωνστάντιος Μπατσιόλας και η Bubbllz μετατρέπουν τους πελάτες κάθε επιχείρησης σε διαφημιστές της. Μέσω της πλατφόρμας της Bubbllz ο πελάτης ποστάρει στα social media αυτό που αγοράζει και ανταμείβεται σε πραγματικό χρόνο με δώρα από την επιχείρηση.

CityCrop: O Χρήστος Ραφτογιάννης και η CityCrop έχουν δημιουργήσει ένα hi-tech θερμοκήπιο εσωτερικού χώρου, που επιτρέπει στον χρήστη να καλλιεργεί τα δικά του φρέσκα φρούτα, λαχανικά και βότανα. Μέσω του application της CityCrop, ο χρήστης ελέγχει από το κινητό του τη θερμοκρασία, την υγρασία, τον φωτισμό, τη συχνότητα ποτισμάτων.

Norbloc: Ο Λεωνίδας Σταυρόπουλος έχει αναπτύξει, μέσω της Norbloc, ένα προϊόν που απευθύνεται σε οργανισμούς οι οποίοι συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα (KYC – Know Your Customer), όπως είναι κυρίως οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Ηδη, έχει υλοποιήσει πιλοτικά έργα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

OramaVR: Ο Γιώργος Παπαγιαννάκης και η OramaVR εκπαιδεύουν χειρουργούς, για πρώτη φορά, μέσω εικονικής πραγματικότητας. Ετσι, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές, μεσω VR, την ίδια επέμβαση, πριν το πραγματικό χειρουργείο. Ηδη, έξι ιατρικές σχολές σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν την καινοτομία της OramaVR, δύο εκ των οποίων στις ΗΠΑ (Λος Αντζελες και Νέα Υόρκη).

Oviview: Ο Αστέριος Κρητικός και η Oviview έχουν αναπτύξει ένα ψηφιακό εργαλείο που, χρησιμοποιώντας τεχνικές βίντεο και τεχνητής νοημοσύνης, διευκολύνει και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των συνεντεύξεων για την πρόσληψη προσωπικού. Η ελληνική startup έχει ήδη πελάτες στην Ινδία, τη Μ. Βρετανία, τη Βουλγαρία, την Ολανδία και, φυσικά, την Ελλάδα.

Plant Box: Ο Βασίλης Τσιπάς και η Plant Box έχουν βρει τον τρόπο να παράγουν δέντρα-μινιατούρες, που αντέχουν 17 μέρες χωρίς νερό και ήλιο και περνούν όλους τους ελέγχους σε τελωνεία και αεροδρόμια. Ετσι, μπορούν από την Ελλάδα να κάνουν εξαγωγές σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

RideMind: Ο Αντώνης Καραλούλης και η RideMind δίνουν σήμερα τη δυνατότητα του car sharing, δηλαδή παρέχουν σε κάθε ιδιοκτήτη ΙΧ μια εφαρμογή ώστε να διαθέτει το αυτοκίνητό του προς ενοικίαση σε κάθε ενδιαφερόμενο και, μάλιστα, με μεικτή ασφάλεια.

Robotics: Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει δημιουργήσει τη «Μαργαρίτα», ένα κοινωνικό ρομπότ, όπως εξηγούν ο Νίκος Φαχαντίδης και ο Απόστολος Σαρόγλου. Η Μαργαρίτα, μέσα από την επικοινωνία, υποστηρίζει παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

SpotLight: Η Μάγκυ Δόμπα και το lifestyle wallet SpotFolio δίνουν τη δυνατότητα για παραγγελίες φαγητού, αγορά εισιτηρίων, κρατήσεις τραπεζιών κ.λπ. μέσα από το smartphone. Ετσι, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να έχει καθόλου μετρητά πάνω του όταν, π.χ., πηγαίνει σε μια συναυλία ή ένα φεστιβάλ.

Tekmon: Το λογισμικό της Tekmon του Παναγιώτη Μήτσιου βοηθά οργανισμούς που διαθέτουν μεγάλες εγκαταστάσεις να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί τους θα εργάζονται πιο έξυπνα και αποδοτικά, σε ό,τι αφορά από καθημερινές εργασίες μέχρι και κρίσιμες επικοινωνίες, όπως –για παράδειγμα- σχέδια ασφαλείας.

Ο Γιώργος Χριστοφορίδης, σύμβουλος της Helexpo για τη διοργάνωση του θεματικού πάρκου «Digital Greece» σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τόνισε: «Η δομημένη στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥπΨΗΠΤΕ) για την υποστήριξη της ελληνικής startup κοινότητας έλαβε σάρκα και οστά τον περασμένο Σεπτέμβριο στην 83η Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, όπου διοργανώθηκε το περίπτερο 12 #DigitalGreece και το Υπουργείο φιλοξένησε 128 startuppers.

Συνεχίστηκε με τη συνάντηση των 128 startuppers με τον Υπουργό, Νίκο Παππά και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη. Το περίπτερο 12 #DigitalGreece θα είναι παρόν, πλέον, σε όλες τις μεγάλες κλαδικές εκθέσεις της Helexpo. Οι δράσεις υποστήριξης των startuppers παίρνουν ακόμη μεγαλύτερη διάσταση το 2019 και, ήδη, για πρώτη φορά υπάρχει επίσημη ελληνική συμμετοχή στη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας στον κόσμο. Το αύριο, σήμερα για όλους… έρχεται».

Αναλυτικά:

- Η στρατηγική του ΥπΨΗΠΤΕ για την υποστήριξη της ελληνικής startup κοινότητας, έλαβε για πρώτη φορά σάρκα και οστά τον περασμένο Σεπτέμβριο στην 83η Δεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, όπου διοργανώθηκε το περίπτερο 12 #DigitalGreece και το Υπουργείο φιλοξένησε 128 startuppers. Μάλιστα, μετέφερε τους συμμετέχοντες στη Θεσσαλονίκη με ειδικό τρένο, το startup train. Το περίπτερο 12 (το δεύτερο μεγαλύτερο των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης) έγραψε τη δική του ιστορία, καθώς κατάφερε να αναδειχθεί στο «hot spot» της ΔΕΘ, μαζί με το περίπτερο της τιμώμενης χώρας, των ΗΠΑ. Μάλιστα, το γεγονός ότι τα δύο περίπτερα βρίσκονταν το ένα απέναντι στο άλλο έδωσε στους Ελληνες startuppers πρόσβαση και στις αμερικανικές εταιρείες κολοσσούς της παγκόσμιας τεχνολογίας αιχμής, όπως η Google, η ΙΒΜ, η Facebook κ.λπ., επιπλέον των χιλιάδων επισκεπτών της ΔΕΘ (εκτιμάται ότι από τους συνολικά περίπου 300.000 επισκέπτες της Εκθεσης, τουλάχιστον οι 100.000 πέρασαν από το περίπτερο 12). Μάλιστα, η αμερικανική πλευρά έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 128 Ελληνες startuppers και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές b2b συναντήσεις.

- Οι παρεμβάσεις του ΥπΨΗΠΤΕ συνεχίστηκαν με τη διοργάνωση συνάντησης των 128 startuppers του #DigitalGreece στο Υπουργείο με τον Υπουργό ΨΗΠΤΕ, Νίκο Παππά, τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη, στις 2 Νοεμβρίου 2018. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής του ΥπΨΗΠΤΕ, Στέλιος Ράλλης και η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα. Αναλύθηκαν τα υφιστάμενα και επερχόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι startups, ενώ καταγράφηκαν οι προτάσεις της ίδιας της startup κοινότητας για παρεμβάσεις της Πολιτείας προς διευκόλυνση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

- Το περίπτερο 12 #DigitalGreece, μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία του στη ΔΕΘ 2018 καθίσταται θεσμός. Εκτός από τη διοργάνωσή του και στη ΔΕΘ 2019 (όπου θα έχει την προσοχή του στραμμένη στην τιμώμενη χώρα, Ινδία), θα είναι παρόν και σε όλες τις μεγάλες κλαδικές εκθέσεις της Helexpo. Ετσι, μετά τη ΔΕΘ, όπου οι startuppers είχαν την ευκαιρία να απευθυνθούν στο ευρύ κοινό και να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους, πλέον –μέσω των κλαδικών εκθέσεων- θα έρχονται σε άμεση επαφή με τον κλάδο στον οποίο απευθύνονται. Στόχος της απόφασης του ΥπΨΗΠΤΕ να φιλοξενεί τις startup κάθε κλάδου στην αντίστοιχη κλαδική έκθεση, με τη διοργάνωση ενός μικρού «περιπτέρου 12» #DigitalGreece σε κάθε έκθεση, είναι η προώθηση των επιχειρηματικών συνεργασιών, σε ένα πραγματικό b2b περιβάλλον. Η αρχή έγινε με τη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού, Philoxenia (9-11/11/18), στην οποία φιλοξενήθηκαν 16 startups του τουριστικού τομέα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η CES

Η Διεθνής Έκθεση CES, που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας, 8-11 Ιανουαρίου 2019, είναι η μεγαλύτερη εκθέση τεχνολογίας στον κόσμο. Διοργανώνεται από το 1967 και έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο γεγονός στον κλάδο της.

Φέτος στη CES θα συμμετέχουν περισσότερες από 4.500 εταιρείες από 150 χώρες που σχετίζονται με τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ενδεικτικά: Samsung, LG, Panasonic, Sharp, Sony, Intel, AMD, Lenovo). Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 182.000 επισκέπτες σε ένα χώρο μεγαλύτερο από 2 εκατομμύρια τ.μ.

Φέτος, η CES θα φιλοξενήσει περισσότερες από 1.000 νεοφυείς επιχειρήσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, Eureka Park Marketplace.