Η Huawei στο επίκεντρο του οικονομικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας

Οι ΗΠΑ άνοιξαν τα χαρτιά τους και προχώρησαν στην ανακοίνωση βαρύτατων κατηγοριών κατά της οικονομικής διευθύντριας της κινεζικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Huawei που είχε συλληφθεί στον Καναδά τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από παραγγελία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πράξη αυτή αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο ενός οικονομικού πολέμου στον οποίο εμπλέκεται η διπλωματία και η δικαιοσύνη.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε ότι έχει απαγγείλει 13 κατηγορίες, που συνδέονται με φερόμενες παραβιάσεις των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, σε βάρος του κινεζικού ομίλου και της οικονομικής διευθύντριάς του Μεγκ Ουάνγκζου.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει απαγγείλει ακόμη 10 κατηγορίες σε δύο θυγατρικές -την Huawei Device Co., Ltd. και την Huawei Device Co. USA- για σύσταση και συμμορία, καθώς και για κλοπή βιομηχανικών μυστικών που άπτονται των τεχνολογιών της κυψελικής τηλεφωνίας της αμερικανικής T-Mobile.

Επιπλέον, οι δύο θυγατρικές κατηγορούνται για παρακώλυση της δικαιοσύνης. Αυτές οι δύο σειρές κατηγοριών φέρνουν στο φως τις προσπάθειες της Huawei να «εκμεταλλευθεί» ανταγωνίστριές της και οικονομικούς θεσμούς στις ΗΠΑ, αλλά και την «απειλή» που εγείρει για «τον παγκόσμιο ελεύθερο και ισότιμο ανταγωνισμό», υποστήριξε ο διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας Κρίστοφερ Ρέι.

Λίγες ώρες αργότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο CBC του Καναδά μετέδιδε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας επιβεβαίωσε ότι επιδόθηκε επίσημο αίτημα έκδοσης της Μενγκ στις ΗΠΑ από την Ουάσινγκτον στην Οτάβα. Η σύλληψη, στις αρχές του Δεκεμβρίου στο Βανκούβερ, της οικονομικής διευθύντριας και κόρης του ιδρυτή της Huawei προκάλεσε αναταράξεις στις σχέσεις των ΗΠΑ, του Καναδά και της Κίνας. Ελεύθερη υπό όρους, η Μενγκ αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον δικαστή την 6η Φεβρουαρίου.

Σε τρεις υποθέσεις οι εξελίξεις στις οποίες ερμηνεύθηκαν από πολλούς αναλυτές ως αντίποινα, οι αρχές της Κίνας συνέλαβαν έκτοτε δύο Καναδούς και καταδίκασαν σε θάνατο έναν τρίτο. Η κρίση ανάμεσα στο Πεκίνο και στην Οτάβα εξάλλου οδήγησε στην καθαίρεση από τον καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό του Τζον Μακόλουμ, του πρεσβευτή του Καναδά στην Κίνα, εξαιτίας αμφιλεγόμενων δηλώσεών του για τη διαδικασία έκδοσης της Μενγκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι κατήγγειλε την Παρασκευή μια «άδικη και ανήθικη» εκστρατεία εναντίον της Huawei , που έχει αποκλειστεί από διάφορους διαγωνισμούς για την κατασκευή δικτύων κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς και αντιμετωπίζεται πλέον με δυσπιστία από πολλές κυβερνήσεις, ειδικά δυτικών χωρών. Η εταιρεία διαψεύδει τις αμερικανικές κατηγορίες ότι διευκολύνει την κατασκοπεία των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο αμερικανός υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Μάθιου Ουίτακερ διαβεβαίωσε ότι σε καμία από τις κατηγορίες που αποκαλύφθηκαν τη Δευτέρα δεν μοιάζει να υπάρχει εμπλοκή της κινεζικής κυβέρνησης. Αλλά «όπως είχαμε πει σε κινέζους αξιωματούχους τον Αύγουστο, η Κίνα πρέπει να εγγυάται ότι οι υπήκοοί της και οι εταιρείες της θα τηρούν τον νόμο», συμπλήρωσε. Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε πέρυσι μια ολομέτωπη επίθεση εναντίον της Κίνας, κατηγορώντας τη για κλοπή τεχνολογιών, απειλητική συμπεριφορά έναντι των γειτόνων της, την οικοδόμηση ενός «ολοκληρωτικού κράτους», την καταπάτηση των δικαιωμάτων θρησκευτικών μειονοτήτων, αλλά και προσπάθειες «υποδούλωσης» άλλων χωρών με χορηγήσεις δανείων, ειδικά στη Λατινική Αμερική, μεταξύ διαφόρων άλλων.

Η επίθεση της Ουάσινγκτον εκτυλίχθηκε καθώς μαινόταν ο εμπορικός πόλεμος που κήρυξε ο πρόεδρος Τραμπ, επιβάλλοντας αλλεπάλληλα κύματα επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών. Οι ειδήσεις για τις διώξεις σε βάρος της Μενγκ και της Huawei και την επίσημη υποβολή αιτήματος έκδοσής της από τον Καναδά έγιναν γνωστές μερικές ώρες πριν επαναληφθούν οι διμερείς διαπραγματεύσεις για το εμπόριο στην Ουάσινγκτον, όπου ο Τραμπ θα κάνει δεκτό τον αντιπρόεδρο της κινεζικής αντιπροσωπείας Λιου Χε, επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας.

Ο Λιου αφίχθη στην Ουάσινγκτον, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Στα μέλη της αντιπροσωπείας επίσης συγκαταλέγονται ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κινεζικής κεντρικής τράπεζας, ο αντιπρόεδρος της υπηρεσίας κρατικού σχεδιασμού και ο υφυπουργός Οικονομικών.

Οι διώξεις σε βάρος της Μενγκ και της Huawei δεν «έχουν καμία σχέση με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγουμε με την Κίνα για το εμπόριο», διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Ουίλμπουρ Ρος. Αλλά, πρόσθεσε, και το δικό του υπουργείο συνεργάζεται και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την υπόλοιπη κυβέρνηση για να την «προστασία της εθνικής ασφάλειας» της χώρας.

Η κυβέρνηση της Κίνας αντέδρασε οργισμένα στις ανακοινώσεις για τις διώξεις σε βάρος της Μενγκ και της Huawei , με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Βιομηχανίας Γουέν Κου να τις χαρακτηρίζει «άδικες και ανήθικες». Το υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε από την πλευρά του την Ουάσινγκτον να σταματήσει τα «παράλογα μέτρα καταστολής» της δραστηριότητας κινεζικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Χουάγουεϊ, και να ακυρώσει το ένταλμα σύλληψης και το αίτημα έκδοσης της Μενγκ Ουάνγκζου.

Το Πεκίνο θα προστατεύσει αποφασιστικά τα νόμιμα συμφέροντα των κινεζικών εταιρειών, πρόσθεσε το κινεζικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του.