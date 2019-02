Η λατρεία της Πάμελα Άντερσον για τον Γιάνη Βαρουφάκη

Βρίσκεται στην Αθήνα και θέλει να μας… αποδείξει ότι δεν είναι απλώς ένα μεσόκοπο σύμβολο του σεξ. Η άλλοτε πρωταγωνίστρια του Βaywatch ήρθε στην Ελλάδα για την πρεμιέρα της εκπομπής «It’s Show Time» με τον Νίκο Κοκλώνη στο Open.

Με την ευκαιρία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ένα άκρως πολιτικό κείμενο με το οποίο ασκεί δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ενώ ταυτοχρόνως εκφράζει τον θαυμασμό της για το Γιάνη Βαρουφάκη. Αφορμή και για τα δύο, το καλοκαίρι του 2015 και το δημοψήφισμα του ΟΧΙ που έγινε ΝΑΙ

Επικριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα για την επιλογή του μετά το δημοψήφισμα του 2015 εμφανίστηκε η Πάμελα Άντερσον, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξη της στον Γιάνη Βαρουφάκη.

Στην προσωπική της ιστοσελίδα με ημερομηνία 24/02/2019 δημοσιεύεται μια συνέντευξή της που μιλάει για την Ελλάδα, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Στο ερώτημα αν έχει μάθει ελληνικές λέξεις λέει στην γλώσσα μας: «ΟΧΙ. Ελπίζω να το προφέρω σωστά. Θαυμάζω τους Έλληνες που είπαν ΟΧΙ στο περίφημο δημοψήφισμα αψηφώντας την ΕΕ. Όμως, δυστυχώς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε να συνθηκολογήσει και την επομένη του δημοψηφίσματος ο Γιάνης Βαρουφάκης παραιτήθηκε».

Στο ερώτημα ποιος είναι ο ποιος σημαντικός διάσημος Έλληνας εν ζωή η Πάμελα Άντερσον απαντάει: «Ο Γιάνης Βαρουφάκης. Είπε ΟΧΙ όταν ήταν υπουργός Οικονομικών και ήταν πηγή έμπνευσης για πολίτες σε όλη την Ευρώπη».

«Σήμερα, αν κοιτάξετε την Ελλάδα, θα δείτε ότι τα περισσότερα αεροδρόμια ανήκουν σε γερμανικές εταιρείες (Fraport), το λιμάνι του Πειραιά ανήκει στους Κινέζους, οι πολίτες είναι υπερχρεωμένοι και υπάρχει παντού φτώχεια αλλά και μετανάστευση νέων ανθρώπων. Έτσι, το ΟΧΙ σημαίνει κάτι σήμερα. Είναι ένα σύμβολο το οποίο δεν πρέπει να ξεχαστεί».

«Το OXI ήταν η λέξη σύμβολο κατά της ιταλικής κατοχής όταν οι φασίστες είχαν κυριεύσει την Ελλάδα και έγινε πάλι διάσημη σαν λέξη κατά τα χρόνια της κρίσης το 2015 όταν η Ελλάδα έκανε ένα ιστορικό δημοψήφισμα όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού (61%) ψήφισε OXI καταψηφίζοντας την συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις τράπεζες που θα αύξανε το χρέος της Ελλάδας και θα επέβαλλε δομικές μεταρρυθμίσεις και λιτότητα με τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας. Ήταν το πιο ηρωικό γεγονός της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας με χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους που για πρώτη φορά αισθάνθηκαν αξιοπρέπεια με το να πουν απλά την λέξη ΟΧΙ».

Το δημοσίευμα με τη συνέντευξη στην ιστοσελίδα της:

You have been in Greece several times. Have you learn any Greek words?

Yes, well… “ OXI “

I hope I’m Pronouncing correctly ? I admire the Greek people who said OXI during the famous Greek referendum, defying the European Union. OXI («No») goes back to the days when Fascist were occupying Greece, it was a symbol of Greek defiance against occupation -and it became famous again during the Europe’s economic crisis, when in 2015 Greece held a historic European referendum where the majority (61%) of the population voted OXI / NO — against an agreement with EU’s institutions and banks, which would lead Greece into even bigger debt, and impose «structural adjustments» and austerity (privatizations of public assets). It was the most heroic event in recent Greece’s history, thousands of people were on the streets, there was hope, for the first time people felt dignity, by simply saying NO.

But unfortunately, the Syriza (left party) government (with Alexis Tsipras as prime minister) decided to capitulate and the next day of the referendum finance minister Yanis Varoufakis resigned.

Today when you look at Greece, you will see that most of the airports are owned by German companies (Fraport), that the port of Piraeus (part of broader Athens) is owned by the Chinese, that people are even more indebted, there is poverty everywhere, that there is massive emigration of the young population….

so OXI still means something today. It is a symbol which shouldn’t be forgotten.

What was the most touching incident that ever happened to you while on an activist action?

I was The International Chair Person of the Sea Shepherd Conservation Society for many years. Until I had to focus more on my own foundation living in Europe it was difficult to chair the weekly meetings time difference etc.

Sea Shepherd was eye opening – devastating. The brutal pilot whale slaughter in The Faroe Islands , the capture/slaughter of dolphins in Taji, the baby seal hunt in Canada make me so angry.

The unnecessary brutality and ignorance chocked up to tradition. It’s pure evil bullshit !

And of course extinction which is rapidly rising and we will soon face not only extinction but environmental breakdown. compassion or solidarity in «ordinary life» can also be a sort of activism.

And I’m happy that you can see it on the streets of Greece.

Who is the most important Greek celebrity living today ?

YANIS VAROUFAKIS – someone who said OXI when he was finance minister of Greece and who inspires people across Europe.