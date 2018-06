Η συμφωνία Τσίπρα – Ζαεφ διχάζει και πολώνει τα κόμματα

Έντονες αντιδράσεις εκ μέρους της αντιπολίτευσης προκαλεί η συμφωνία για το όνομα της πΓΔΜ, όπως έκλεισε από τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον ομόλογό του των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ.

Το γεγονός μάλιστα ότι η συμφωνία προβλέπει πως η Ελλάδα θα προχωρήσει σε κύρωση μόνο αφού ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα και άρα δεν πρόκειται να υπογραφεί πριν περάσουν αρκετοί μήνες, θα συντηρεί το θέμα και τις εντάσεις την ίδια ώρα που η χώρα θα βρίσκεται στο τέλος των μνημονίων και θα πρέπει να συζητά τους τρόπους με τους οποίους θα προχωρήσει μπροστά.

Το όνομα που αποφασίστηκε είναι Βόρεια Μακεδονία και ο Ζόραν Ζάεφ δεσμεύτηκε για τη συνταγματική αναθεώρηση με απαλοιφή όλων των αλυτρωτικών αναφορών προκειμένου εν συνεχεία να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.

Μεταξύ άλλων η γειτονική χώρα αποδέχεται ρητά τον διαχωρισμό μεταξύ των Ελλήνων Μακεδόνων, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού τους, της γλώσσας τους και της περιοχής στην οποία διαβιούν από τη μία, και του λαού της εν λόγω χώρας με τη δική του ιστορία, γλωσσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά από την άλλη.

Ως προς την ιθαγένεια / υπηκοότητα, θα είναι Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia. Ο ανωτέρω ενιαίος όρος αντικαθιστά το σκέτο «Macedonian» που αναγράφεται σήμερα στα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την ιθαγένεια/υπηκοότητα ως «πολίτες της Severna Makedonja».

Η γλώσσα ορίζεται «Macedonian language», στη συμφωνία εμπεριέχεται η πρόσθετη σαφής διατύπωση ότι ανήκει στην οικογένεια των νότιων σλαβικών γλωσσών, καθώς και η ρητή καταγραφή ότι η γλώσσα αυτή διαχωρίζεται από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική-μακεδονική γλωσσική κληρονομιά.

Μητσοτάκης: «Κακή η συμφωνία»

«Κακή» χαρακτήρισε τη συμφωνία για την ονομασία της ΠΓΔΜ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ κάλεσε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να μην την υπογράψει.

Σε δήλωσή του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας «δεν έχει καμία πολιτική νομιμοποίηση να δεσμεύσει τη χώρα υπογράφοντας μια συμφωνία η οποία δεν έχει τη στήριξη της ίδιας της κυβέρνησής του» και συμπλήρωσε: «Αποδοχή της “μακεδονικής γλώσσας” και της “μακεδονικής εθνότητας” συνιστούν μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση».

Διχασμένο το Κίνημα Αλλαγής

Σε αντίθεση με τη ΝΔ που τάσσεται εξαρχής κατά της απόφασης, στους κόλπους του Κινήματος Αλλαγής δεν υπάρχει ενιαία στάση.

Στελέχη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο εμφανίζονται να μη συμφωνούν.

Ποτάμι, ΚΙΔΗΣΟ και ΔΗΜΑΡ διάκεινται πιο θετικά στη συμφωνία, εντούτοις στελέχη της ΔΗ.ΣΥ. – όχι μόνο αυτά που προέρχονται από τη Μακεδονία – δεν επιθυμούν καμία συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η όποια απόφαση ληφθεί και οι διεργασίες που θα προηγηθούν αποτελούν ένα μεγάλο στοίχημα για τη συνοχή του Κινήματος.

ΚΚΕ: «Aνασφάλεια και αποσταθεροποίηση»

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε χθες με τον γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, προκειμένου να τον ενημερώσει για τη συμφωνία με την πΓΔΜ.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε στον πρωθυπουργό ότι «με τη συγκεκριμένη συμφωνία, ο ίδιος και η κυβέρνησή του δίνουν συστατική επιστολή στη FYROM για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Από αυτήν την άποψη, δίνει «πράσινο φως» στην ανασφάλεια και την αποσταθεροποίηση στην περιοχή».

Επεσήμανε, δε, ότι όλοι οι όροι της συμφωνίας είναι στον αέρα, μέχρι να ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία που προβλέπει αυτή.

Ακόμα, ο γ.γ. του ΚΚΕ τόνισε στον πρωθυπουργό ότι «με αυτήν τη συμφωνία παραμένει το «σπέρμα» του αλυτρωτισμού, που έγκειται στην αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση των θέσεων της κυβέρνησης της FYROM περί «Μακεδόνα πολίτη» και «Μακεδονικής γλώσσας»».

Οι ασάφειες και η επόμενη μέρα

Την ίδια στιγμή, με αφορμή τη συμφωνία, έχουν δημιουργηθεί απορίες που δεν έχουν απαντηθεί τόσο επί της ουσίας όσο και επί της διαδικασίας.

Πέρα από τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να εγκριθεί από τη σκοπιανή Βουλή η συμφωνία (για να ακολουθήσει το εκεί δημοψήφισμα, να ολοκληρωθεί η αναγκαία συνταγματική αναθεώρηση και… μετά να έρθει στην ελληνική Βουλή για έγκριση), υπάρχουν και άλλες διαδικαστικές ασάφειες: το ΝΑΤΟ και η ΕΕ κατά ποιον τρόπο δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν την αίρεση πως, αν δεν υπάρξει τελικά συμφωνία, δεν θα ισχύσει η επιστολή που θα τους απευθύνει η Ελλάδα για το «ξεμπλοκάρισμα» της ένταξης των Σκοπίων;

Και σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης για να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία (ο κ. Καμμένος λέει πως στην ελληνική Βουλή θα έρθει… μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, ίσως και μετά τις εκλογές), μήπως δημιουργηθούν «τετελεσμένα» σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, οπότε οι «κόκκινες κάρτες» που θα βγάλει θεωρητικά η Ελλάδα είναι άνευ ουσίας;

Αυτό πάντως που μένει να μετρηθεί αλλά και να αποδειχθεί είναι η αποδοχή ή όχι της συμφωνίας από τον ελληνικό λαό.