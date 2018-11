Κορυφαία αναλύτρια αρχαίων ελληνικών κειμένων η αδελφή του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Ντόνα

H αδελφή του Ντόνα Ζάκερμπεργκ, αδελφή του ιδρυτή του Facebook διδάσκει και μελετάει την αρχαία ελληνική γραμματεία, μιλάει αρχαία ελληνικά και είναι από τις πιο γνωστές ερευνήτριες της Στωικής Φιλοσοφίας

Η Ντόνα Ζάκερμπεργκ, όπως και ο διάσημος αδελφός της, δεν σκέφτεται όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοί της, δηλαδή οι αξιοσέβαστοι καθηγητές των Κλασικών Σπουδών, οι απανταχού πανεπιστημιακοί με περγαμηνές, οι μελετητές της Αρχαίας Ελλάδας, αλλά έχει μάθει να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα από μικρή. Μελετώντας μια σειρά από κλασικά κείμενα και αναζητώντας διάφορες ομάδες που εμπνέονται από τη μελέτη της Αρχαίας Ελλάδας και της Ελληνιστικής Περιόδου στο Διαδίκτυο, ανακάλυψε ότι τις περισσότερες φορές διάφορα δημοφιλή κείμενα είναι η αφορμή για να ξεδιπλωθούν φαινόμενα ρατσισμού και μισογυνισμού.

Πίσω από την «ανδρόσφαιρα» (όρος που επινόησε η ίδια), δηλαδή διάφορες ομάδες από άνδρες που μελετούν τις θεωρίες και τη φιλοσοφία της Αρχαιότητας, κρύβονται διάφοροι ρατσιστές, μάτσο προασπιστές της ανδρικής φύσης, ακόμα και οπαδοί του Τραμπ. Ολοι αυτοί έχουν βρει στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ιδανικό καταφύγιο, κάτι που η ίδια αναλύει εμπεριστατωμένα και επιστημονικά σε ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από το Harvard University Press με τον τίτλο «Not All Dead White Men: Classics and Misogyny in the Digital Age» (Όχι όλοι οι νεκροί λευκοί άνδρες: Κλασικές σπουδές και μισογυνισμός την ψηφιακή εποχή).

Μελετώντας λοιπόν διάφορα κείμενα στον τομέα των επιστημονικών ενδιαφερόντων της, κάποια στιγμή βρήκε στο Διαδίκτυο ένα άρθρο που της κίνησε την περιέργεια λόγω της υψηλής αναγνωσιμότητάς του.

Αυτό έφερε τον παράξενο τίτλο «Γιατί ο στωικισμός γνωρίζει σήμερα τόση ανταπόκριση;» και το περιεχόμενο μόνο αθώο δεν ήταν. Πίσω από τον μανδύα της ψευδο-επιστημονικότητας και των λάθος επιχειρημάτων η ερευνήτρια με το διάσημο επώνυμο ανακάλυψε ότι κάποιοι άνδρες επιστήμονες προσπαθούσαν να υπερασπιστούν την αναγκαιότητα της επιστροφής σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Μάλιστα έλεγαν ότι οι άνδρες σήμερα υποφέρουν από τις γυναίκες και ότι πρέπει να πολεμήσουν κόντρα στο άλγος και τον πόνο που αυτές τους προκαλούν – όπως ακριβώς έκαναν οι στωικοί φιλόσοφοι τόσα χρόνια πριν.

Αυτοί οι κατά τα άλλα αξιοσέβαστοι πανεπιστημιακοί όχι μόνο δεν φοβήθηκαν να γράψουν αυτές τις θεωρίες, αλλά φρόντισαν να τις προασπιστούν παρομοιάζοντας τους εαυτούς τους με εκείνους τους άνδρες που έπαιρναν το «κόκκινο χάπι» στην ταινία «Matrix», δηλαδή το χάπι της πιο οδυνηρής αλήθειας. Και σε αυτό το σημείο μιλώντας για το βιβλίο της σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα «Observer», η Ντόνα Ζάκερμπεργκ τόλμησε να καταφερθεί ενάντια (!) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλα αυτά τα επέτρεψαν να συμβούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δήλωσε χωρίς να φοβάται τους όποιους συνειρμούς και σκέψεις, ότι βρίσκεται σε κόντρα με τον αδελφό της.

Για εκείνη αυτό που προέχει είναι η καταγγελία του ρατσισμού που υπάρχει διάχυτος στο Διαδίκτυο.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν την ευκαιρία στους άνδρες με αντι-φεμινιστικές ιδέες να διακηρύξουν τις απόψεις τους σε όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούν – και να διαδώσουν παντού την καχυποψία και την παραπληροφόρηση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι που εκτόξευσαν τον μισογυνισμό σε αδιανόητα επίπεδα μοχθηρίας και βίας», έσπευσε να δηλώσει απερίφραστα.

Εννοείται πως η δημοσιογράφος του «Observer» μετά από αυτή την απάντηση δεν μπορούσε να μην τη ρωτήσει μήπως με αυτό τον τρόπο καταφέρεται άμεσα κατά του διάσημου αδελφού της και κατά πόσο η συγκεκριμένη διαπίστωση αποτέλεσε αντικείμενο οικογενειακής αντιπαράθεσης, αλλά η Ντόνα αρνήθηκε να απαντήσει. Απλώς υπενθύμισε ότι και ο ίδιος ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει υπάρξει θύμα ανδρικής επιθετικότητας.