Κύπρος: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών

Το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου θα αναλάβει ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Το γεγονός επιβεβαίωσε ο Κύπριος ΥΠΕΞ, Ιωάννης Κασουλίδης, ο οποίος το 2013, όταν είχε αναλάβει το υπουργείο είχε δηλώσει ότι με την ολοκλήρωση της θητείας του θα αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική.

Σε συνέντευξη στο TVONE o κ. Κασουλίδης, σχολιάζοντας την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι ο νέος υπουργός Εξωτερικών «είχε μέντορα τον Κασουλίδη», είπε πως «χαίρεται για την εξέλιξη αυτή και για το γεγονός ότι το ακούει από τον Πρόεδρο δημόσια», επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Κασουλίδης σημείωσε ότι δεν ρωτήθηκε από τον κ. Αναστασιάδη, ποιον θα ήθελε για διάδοχό του. Απλώς, είπε, του μετέφερε τις σκέψεις του και επανέλαβε ότι πρόκειται για τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ποιος είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης γεννήθηκε στη Γεροσκήπου της Πάφου, στις 6 Δεκεμβρίου 1973. Αποφοίτησε το 1991 από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ” στην Πάφο. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά, Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές στο Queens College του City University of New York, ενώ ακολούθως έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο New York University.

Το 2003 αναγορεύθηκε διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει διδάξει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Ειδικός Επιστήμονας στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου».

Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Σχέδια Λύσης του Κυπριακού, 1948-1978» (Αθήνα 2009) και «Οι Σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας και το Κυπριακό, 1977 – 1988» (Αθήνα 2013), καθώς επίσης, σειράς επιστημονικής αρθρογραφίας, με θέμα τη σύγχρονη κυπριακή εξωτερική πολιτική και ιστορία.

Από το 1999 είναι μέλος της Διπλωματικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει υπηρετήσει ως γενικός πρόξενος στο Λονδίνο, αναπληρωτής αρχηγός αποστολής της πρεσβείας της Δημοκρατίας στην Αθήνα και σύμβουλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.