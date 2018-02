NASA: Αυτή είναι η πιο μακρινή φωτογραφία της γης που τραβήχτηκε ποτέ [εικόνα]

Το διαστημικό σκάφος New Horizons (Νέοι Ορίζοντες) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) τράβηξε τις πιο μακρινές από τη Γη φωτογραφίες που έχουν ποτέ τραβηχτεί, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε από το 1990 το σκάφος Voyager 1.

Η αμερικανική διαστημοσυσκευή, η οποία μελέτησε τον Πλούτωνα για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2015, έχει πια βάλει πλώρη για τα μυστηριώδη σώματα της ακόμη πιο μακρινής Ζώνης Κάιπερ (Kuiper Belt Objects – KBO). σε απόσταση περίπου 6,12 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας ή σχεδόν 41 αστρονομικών μονάδων (δηλαδή 41 φορές τη μέση απόσταση Γης-Ήλιου), το New Horizons έστρεψε την τηλεσκοπική κάμερά του και φωτογράφισε στις 5 Δεκεμβρίου δύο σώματα ΚΒΟ, τα «2012 ΗΖ84» και «2012 ΗΕ85». Οι φωτογραφίες έφθασαν τώρα στη Γη και η NASA τις έδωσε στη δημοσιότητα.

http://

See this image? It’s the farthest image from Earth ever taken! Our @NASANewHorizons spacecraft – which is on its way to the distant, icy Kuiper Belt – took this image of objects in that region on Dec. 5 when it was 3.79 billion miles from our home planet: https://t.co/K8BOFWB6Oj pic.twitter.com/VhwInKxhUZ

— NASA (@NASA) 8 Φεβρουαρίου 2018