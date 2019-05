Νέα δραματική προειδοποίηση: Το λιώσιμο των πάγων θα κοστίσει 70 τρισ. στην ανθρωπότητα ~ Κινδυνεύουν 200 εκατ. άνθρωποι

Μία ακόμη επιστημονική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αμέσως επόμενες 10ετίες, θα είναι δραματικές για το περιβάλλον που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά και την ανθρωπότητα, η οποία θα κληθεί να βρει λύσεις για την ίδια την επιβίωσή της.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, έως το 2100 οι ωκεανοί θα έχουν «φουσκώσει» κατά δύο μέτρα, απειλώντας τεράστιες παράκτιες περιοχές και μαζί τους, έναν αριθμό τουλάχιστον 200 εκατ. ανθρώπων! Παράλληλα, θα χαθούν μέσα στο νερό σχεδόν 1,8 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα καλλιεργήσιμης γης, γεγονός που είναι πιθανόν να επιβαρύνει σημαντικά την επισιτιστική κρίση στον πλανήτη, καθώς το ίδιο διάστημα, ο πληθυσμός θα έχει αυξηθεί κατά αρκετά δισ. ανθρώπους. Συνολικά, αποτιμώμενες σε χρήματα οι συνέπειες θα ξεπεράσουν τα 70 τρισ. ευρώ.

Την έρευνα υπογράφουν 22 ειδικοί για την κλιματική αλλαγή, τονίζοντας ότι ο χρόνος έχει περιοριστεί και ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται πραγματικά αντιμέτωπη με την «ημέρα της μεγάλης καταστροφής».

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Science και στηρίχθηκε στη μελέτη των αλλαγών που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια η Γροιλανδία και η Ανταρκτική, περιοχές που καθορίζουν το κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη.