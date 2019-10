Νόμπελ Ειρήνης 2019: Στον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας Άμπι Άχμεντ το βραβείο

Στον Αιθίοπα πρωθυπουργό Αμπί Αχμέντ απονεμήθηκε Νόμπελ Ειρήνης 2019, για τη συμβολή του στο τέλος της σύγκρουσης με την Ερυθραία. Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο εννέα εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 900.000 δολάρια), θα απονεμηθεί στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου.

