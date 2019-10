Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις ερευνητές- Ανακάλυψαν πώς τα κύτταρα προσαρμόζονται στην διαθεσιμότητα οξυγόνου

Aπό σήμερα έως και τις 14 Οκτωβρίου η Σουηδική Ακαδημία απονέμει τα φετινά βραβεία Νόμπελ.

Η αρχή γίνεται σήμεραμε το βραβείο ιατρικής. Οπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2019 απονέμεται στους Κέιλιν, Ράτκλιφ και Σεμέντσα για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με το οξυγόνο στον οργανισμό.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019