Ο «Μυτιληναίος» του Αισχύλου

Γράφει ο Σπύρος Ριζόπουλος

Στη Δύση, όπου και σήμερα αναμφιβόλως ανήκει αλλά κυρίως θέλει να ανήκει η Ελλάδα, υπάρχουν σαφείς επιχειρηματικοί όροι και κανόνες.

Στους Πέρσες του Αισχύλου ο χορός απαντώντας στην ερώτηση της μητέρας του Ξέρξη «Μα ήθελα να ξέρω εγώ, την Αθήνα, σε ποιο μέρος λες να βρίσκεται της γης;», της απάντησε: «Πέρα προς τη δύση, εκεί όπου βυθάει ο ήλιος βασιλιάς.»

Η «Ελλάδα του Ήλιου βασιλιά» γλύτωσε στο και πέντε από την καταστροφή και πασχίζει να παραμείνει στο παιχνίδι σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία σταθερές.

Σε αυτή την Ελλάδα του «Ήλιου βασιλιά» η MYTILINEOS είναι ίσως η μοναδική επιχείρηση στη σημερινή εποχή που παράγει αποτελέσματα και όχι μόνο «φασαρία». Που επενδύει πραγματικά και δεν δηλώνει απλώς ότι προτίθεται να επενδύσει. Από όλες τις υπόλοιπες, από τη ΔΕΗ έως τη Lamda Development, έως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν έχουμε ακούσει παρά ωραία λόγια και υποσχέσεις.

Αντίθετα, η MYTILINEOS και κερδίζει (κύκλος εργασιών € 1.547,9 εκατ., έναντι € 1.084,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, EBITDA € 248,0 εκατ. έναντι € 218,2 εκατ., καθαρά κέρδη, € 120,6 εκατ. έναντι € 117,7 εκατ.) και επενδύει: Τόσο στην ανάπτυξη του ομίλου (νέες μονάδες παραγωγής) όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στην MYTILINEOS γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις την ευθύνη μιας τέτοιας επιτυχίας στα χέρια σου. Τόσο για την οικονομία της οποίας η εταιρεία αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, όσο και σε επίπεδο κοινωνικής ευθύνης: πρώτα για τους χιλιάδες εργαζόμενος και μετά για ολόκληρο τον ελληνικό λαό, καθώς η MYTILINEOS είναι ένα σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ της χώρας μέσα από την εργασία που προσφέρει με άμεσο τρόπο στους εργαζόμενους και έμμεσο στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τους προμηθευτές της, που είναι ένας ακόμη μεγαλύτερος κύκλος ανθρώπων.

Μαζί με την έννοια της Δύσης, όμως, ο Αισχύλος προσδιορίζει και την έννοια της υποταγής. Στη ζωή μου, λόγω ιδιότητας, αναγνωρίζω τις περισσότερες φορές την έννοια της υποταγής στα φοβισμένα βλέμματα των εξαρτημένων πολιτών. Γιατί στη σύγχρονη Ελλάδα υπήκοος σημαίνει υποταγμένος.

Η υποταγή όμως στους κανόνες και στο πλαίσιο που ο ίδιος δημιουργεί και σε αυτοπροσδιορίζει διαμορφώνοντας τον προσωπικό ή εταιρικό σου χώρο ενδυναμώνεται πρωτίστως από το συναίσθημα του αυτοσεβασμού.

Η εταιρική ταυτότητα της MYTILINEOS είναι ακριβώς αυτό: εμπνέεται από αυτά τα χαρακτηριστικά του ηγέτη της, που πλέον άπαντες αποδέχονται όχι από ανάγκη αλλά από σεβασμό.

Γι αυτό και σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, εργαζόμενοι και θεσμικοί ξεκαθαρίζουν ακόμη και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -από το facebook έως το LinkedIn- ότι «there is no place to work like MYTILINEOS.»