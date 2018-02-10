Ο Τύπος του Σαββάτου

Δημοσιεύθηκε στις Δημοσιεύθηκε από Επικαιρότητα Print this article
prwtoselida
Διαβάστε επίσης

Δείτε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εδώ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΔΗΜΟΣΙΟ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ!»

ΕΘΝΟΣ: «ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΝOVARTIS. ΤΑ «ΟΧΗΜΑΤΑ» ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ»

EΣΤΙΑ: «ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ»

Η ΑΥΓΗ: «ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «ΜΑΡΤΥΣ…ΓΔΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΑΔΑΛΟ NOVARTIS»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «O ΤΟΥΡΚΟΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΠΕΙΛΕΙ»

Ο ΛΟΓΟΣ: «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ»

ΜΑΚΕΛΕΙΟ: «» ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΡΑΚΗ «»

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟΣΚΑ: » ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ & ΑΦΓΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΤΑ ΝΕΑ: «ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΑ «ΝΕΑ» ΓΙΑ ΤΗ NOVARTIS. OΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»

Kontranews: «ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΝOVARTIS»

Εspresso: «ΕΓΙΝΕ ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΤΩΝ MEDIA»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΤΟ ΡΑΛΙ, ΤΟ SELL- OFF ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ»
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ»
AXIA news: «ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. Η NOVARTIS ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΟΥ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ

Κοινωνία
, ,
Παλαιότερα άρθρα: