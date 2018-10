Περιζήτητος ο Νάιτζελ Φάρατζ στο ριάλιτι «είμαι διάσημος, βγάλτε με από εδώ»

Ο πρώην ηγέτης του ακροδεξιού Βρετανικού κόμματος UKIP, Νάιτζελ Φάρατζ, παραιτήθηκε από την θέση του αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Βρετανικού δημοψηφίσματος, αφού όπως έχει δηλώσει έκανε «το όνειρο του πραγματικότητα» που ήταν το να βγει η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αφού δεν κατάφερε να γίνει ο πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, παρά τις παραινέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την Βρετανική κυβέρνηση ο Φάρατζ φημολογείται ότι θα επιδιώξει μία νέα καριέρα. Αυτή του πρωταγωνιστή σε ριάλιτι!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Βρετανικής Mirror σκέφτεται να συμμετέχει στο σόου «Είμαι διάσημος, βγάλτε με από εδώ» (I Am a celebrity! Get me out of here), το οποίο συχνά έχει προκαλέσει συζητήσεις αφού οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υπερβούν τα όρια τους μπαίνοντας σε λάκκους με κατσαρίδες, κολυμπώντας με νερόφιδα ή τρώγοντας αράχνες.

Ο Νάιτζελ φημολογείται πως είναι υποψήφιος για τη… ζούγκλα για τα τελευταία δύο χρόνια του σόου – σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα αρνήθηκε πρόταση 1 εκατομμυρίου λιρών που του έγινε το 2016, «ώστε να μπορεί να επικεντρωθεί στην καταστροφή της χώρας» σχολιάζει η Mirror.

Φαίνεται όμως πως ο πρώην ηγέτης του UKIP το ξανασκέφτεται και αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο κανάλι GMB.

«Φημολογείται ότι -μιας κι έρχεται η στιγμή της πληρωμής των φόρων- πως στο σόου I am Celebrity … Get Me Out Here, είστε νούμερο ένα στη λίστα επιθυμιών», επεσήμανε ο δημοσιογράφος.

«Πόσο θα χρειαζόταν για να δεχτείτε; μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο, τι;»

Ο Φάρατζ απάντησε: «Δεν είμαι προς πώληση αυτή τη στιγμή. Μόλις είμαστε μια ελεύθερη ανεξάρτητη χώρα που καταγράφει τη δική της πορεία και είμαι εντελώς έξω από τον εκκεντρικό κόσμο της πολιτικής, ποιος ξέρει τι θα κάνω;»