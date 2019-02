«Πολεμικό κλίμα» στην Αλβανία – Διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν στη Βουλή

Η αστυνομία των Τιράνων έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους χιλιάδες διαδηλωτές της αντιπολίτευσης που προσπάθησαν να εισβάλουν στη Βουλή την ώρα που συνεδρίαζαν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

http://

Police used tear gas to disperse protesters in front of Albania’s parliament tonight after demonstrators tried to break through a police barrier and enter parliament building.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Βουλής για την διεξαγωγή σήμερα συνεδρίασης του σώματος, που ήταν να γίνει την προηγούμενη Πέμπτη αλλά είχε αναβληθεί λόγω της τεταμένης ατμόσφαιρας που είχαν δημιουργήσει οι διαδηλώσεις μπροστά στο κοινοβούλιο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία κάλεσε τους οπαδούς της σε νέα διαδήλωση έξω από τη Βουλή.

http://

Anti-govt protesters clashed with police tonight outside the parliament in Albania’s capital, Tirana. Demonstrators lit bonfires and threw stones, with police firing tear gas on them after they broke through the cordon blocking them from getting near the parliament building. pic.twitter.com/3JI5dGronI

— Balkan Insight (@BalkanInsight) 26 Φεβρουαρίου 2019