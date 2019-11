Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Αλβανία: Nεκροί και εκατοντάδες τραυματίες ~ Mεταβαίνει εκτάκτως ο Δένδιας

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή σεισμική δόνηση, που έπληξε στις τέσσερις τα ξημερώματα (05.00 ώρα Ελλάδας) την Αλβανία, με επίκεντρο περιοχή ανάμεσα στα Τίρανα και την παραλιακή πόλη του Δυρραχίου, μεταδίδει το Αλβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΤΑ).

Την ίδια ώρα, αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών που διακομίζονται στα νοσοκομεία, ενώ πληροφορίες μιλούν για εγκλωβισμένους στα ερείπια των κτηρίων που καταστράφηκαν στο Δυρράχιο, κυρίως, και στα Τίρανα.

Ο Πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, από τις πρώτες κιόλας στιγμές βρέθηκε κοντά στους σεισμόπληκτους πολίτες και, σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι η Αλβανία επλήγη από ένα «κύμα» σεισμών, που όμοιό του δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν.

«Είναι σημαντικό» -τονίζεται στη γραπτή δήλωση του κ. Μέτα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Αλβανίας- «να εργαστούμε με αφοσίωση και επαγγελματισμό, για να σώσουμε κάθε ανθρώπινη ζωή που βρίσκεται κάτω από τα ερείπια των κτηρίων και να βοηθήσουμε τους τραυματίες. Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τους κατοίκους που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και που χρειάζονται στέγαση».

