Στην κορυφή του κόσμου ο Τσιτσιπάς ~ Παγκόσμια αποθέωση για τον Έλληνα τενίστα

Ο συγκλονιστικός Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στο βιβλίο του ελληνικού αθλητισμού, κατακτώντας το ATP Finals απέναντι στον Τιμ. Για πρώτη φορά στην ιστορία «ελληνική» κούπα σε μεγάλο τουρνουά τένις.

Με μια εκπληκτική εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 7-6 (6), 6-2, 7-6 (4) τον Ντομινίκ Τιμ στον τελικό και κέρδισε το ATP Finals στο Λονδίνο.

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος τίτλος του Έλληνα τενίστα και μια από τις σπουδαιότερες επιτυχίες του αθλητισμού της χώρας.Ο Τσιτσιπάς με ανατροπή στην ανατροπή λύγισε σε 2.35′ τον εξαιρετικό Τιμ και πήρε την μεγάλη κούπα στο σπίτι του.

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς με 2 άσους και χωρίς να χάσει πόντο «γράφει» το 1-0 αλλά θα του απαντήσει ο Τιμ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (1-1).Το 4ο γκέιμ είχε το 1ο μπρέικ ποιντ του αγώνα για την πλευρά του Τσιτσιπά αλλά ο Τιμ θα το σβήσει για να ισοφαρίσει σε 2-2. Στο 7ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα σβήσει 2 μπρέικ ποιντ του Τιμ και θα προηγηθεί με 4-3. Είναι η σειρά του Αυστριακού να σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 4-4 αλλά ο Τσιτσιπάς θα αποκτήσει προβάδισμα (5-4).Ο Τιμ θα ισοφαρίσει σε 5-5 και σε 6-6. Στο τάι μπρέικ ο Αυστριακός θα προηγηθεί με 3-0 και 5-2 αλλά ο Έλληνας θα ισοφαρίσει σε 5-5 και σε 6-6.Τελικά ο Ντομινίκ θα κερδίσει το σετ με 7-6 (6) σε 1.07′.

Ιδανικό ξεκίνημα στο 2ο σετ για τον Τσιτσιπά αφού με μπρέικ θα προηγηθεί με 1-0 και με το σερβίς του με 2-0.Με νέο μπρέικ θα φτάσει με άνεση στο 3-0 και με love θα πάρει προβάδισμα με 4-0! Ο Τιμ θα μειώσει σε 4-1 αλλά ο Τσιτσιπάς με το σερβίς του θα φτάσει στο 5-1 και στο 6-2!Στο 3ο σετ ο Τσιτσιπάς θα απειλήσει με το καλημέρα 2 φορές με μπρέικ πόιντ αλλά ο Τιμ θα απαντήσει και θα προηγηθεί με 1-0!Ο Τσιτσιπάς με μπρέικ θα κάνει το 2-1 και θα φτάσει στο 3-1 πριν μειώσει σε 3-2 ο αντίπαλος του.

Με μπρέικ ο Τιμ θα ισοφαρίσει σε 3-3 και θα προηγηθεί με 4-3. Με καλό σερβίς ο Τσιτσιπάς θ΄αντέξει στην πίεση και θα ισοφαρίσει σε 4-4.Ο Στέφανος θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ! Εκεί θα προηγηθεί με 4-1 και θα κερδίσει με 7-6 (4).

Ο τελευταίος πόντος του αγώνα:

THE FINAL CHAPTER OF THE ODYSSEY

The moment @StefTsitsipas became #NittoATPFinals champion! pic.twitter.com/geMfGGfvv1

— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2019