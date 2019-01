Τζεφ Μπέζος: Διαζύγιο για τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο – Έπειτα από 25 χρόνια γάμου

O πλουσιότερος άνδρας στον κόσμο, ο Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε το διαζύγιό του μία μέρα προτού ο National Enquirer δημοσιοποιήσει «ντοκουμέντα» του παράνομου δεσμού του. Ποια είναι, όμως, ηΛόρεν Σάντσεζ, η γυναίκα που επίσης πρόδωσε τον άνδρα της για να πέσει στην αγκαλιά του οικογενειακού τους φίλου.

Η ανακοίνωση του διαζυγίου του, μετά από 25 χρόνια γάμου, θα έκανε από μόνη της αρκετό θόρυβο. Συνδυαστικά, τώρα, με την αποκάλυψη ότι διατηρεί παράνομο δεσμό εδώ και τουλάχιστον οχτώ μηνες με μια παντρεμένη πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων του Fox 11, ήταν αυτονόητο ότι o Τζεφ Μπέζος θα γινόταν το πρόσωπο της ημέρας…

Σύμφωνα με τη Daily Mail, αλλά και το BBC, o πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με προσωπική περιουσία που φτάνει τα 150 δισ. δολάρια, αποφάσισε να ανακοινώσει χθές το χωρισμό του, θέλοντας να προλάβει τη δημοσιοποίηση άκρως προσωπικών φωτογραφιών που θα έφερνε στο φως το National Enquirer. Όπως και έγινε.

Από το περασμένο φθινόπωρο, ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon φέρεται να διατηρεί δεσμό με την Λόρεν Σάντσεζ, πιλότο ελικοπτέρων και πρώην παρουσιάστρια της ενημερωτικής εκπομπής Good Day LA, του καναλιού Fox 11. H 49χρονη Σαντσεζ είναι παντρεμένη με τον επίσης μεγιστάνα Πάτρικ Γουάιτσελ, συνιδιοκτήτη του άκρως επιτυχημένου πρακτορείου ταλέντων WME στο Χόλιγουντ, με πελάτες μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ. Φωτογραφίες του 54χρονου Μπέζος και της 49χρονης ερωμένης του πρόκειται να δημοσιευτούν σήμερα από τον National Enquirer, σε ένα τεύχος που υπόσχεται να αποκαλύψει «την πραγματική αιτία του πολύκροτου διαζυγίου του CEO της Amazon με τη σύζυγό του».

Ο Enquirer υποστηρίζει ότι ο Μπέζος «πρόδωσε τη γυναίκα του», οργανώνοντας αποδράσεις σε εξωτικούς προορισμούς συντροφιά με την ερωμένη του. Το ζευγάρι ταξίδευε με το ιδιωτικό τζεττου Μπέζος, αξίας 65 εκατ. δολαρίων, ενώ στη διάθεση του περιοδικού βρίσκονται sexy selfies των δύο εραστών αλλά και ρομαντικά μηνύματα που έστελναν ο ένας στον άλλον.

Μια πηγή της Daily Mail ωστόσο διαψεύδει ότι ο μεγιστάνας «κορόιδεψε την γυναίκα του». Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άτομο, που γνωρίζει καλά την Μακένζι Μπέζος και το σύζυγό της, το ζευγάρι προσπάθησε σκληρά να σώσει τον γάμο του. Τελικά δεν τα κατάφεραν και αποφάσισαν από κοινού να χωρίσουν. Μόνο τότε, και ενώ βρίσκονταν ήδη σε διάσταση, ο Τζεφ Μπέζος ξεκίνησε να βγαίνει με την 49χρονη.

Η αποκάλυψη του National Enquirer

To σκανδαλοθηρικό περιοδικό που κυκλοφορεί σήμερα με τον Τζεφ Μπέζος και την Σάντσεζ στο εξώφυλλό του ισχυρίζεται ότι παρακολουθούσε τον μεγιστάνα επίτέσσερις μήνες για να εξασφαλίσει το ενοχοποιητικό υλικό. Μάλιστα ο φωτογράφος του περιοδικού φέρεται να φωτογράφισε «τρυφερά τετ α τετ» των δύο παράνομων εραστών τουλάχιστον έξι φορές μέσα σε δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του NE, η Σάντσεζ ήρθε πιο κοντά με τον Μπέζος όταν η εταιρεία της προσελήφθη για το γύρισμα ενός εναέριου βίντεο, σε μία από τις επιχειρήσεις του μεγιστάνα. Η πρώην τηλεπαρουσιάστρια με το σύζυγό της φέρονται να διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με το ζεύγος Μπέζος για χρόνια, αφού είχαν σπίτια στην ίδια περιοχή του Σιάτλ. Μάλιστα δεν ήταν λίγες φορές που τα δύο ζευγάρια είχαν φωτογραφηθεί μαζί σε γκαλά και δεξιώσεις.

Το περιοδικό υποστηρίζει ότι κανείς από τους απατημένους συζύγους δεν γνώριζε για την μυστική σχέση και ότι οι πρόσφατες ανακοινώσεις των δύο ζευγαριών περί διάστασης και συναινετικού διαζυγίου είχαν ως στόχο να προλάβουν το σκάνδαλο που θα ξεσπούσε με τη δημοσιοποίηση του υλικού.

Ποια είναι η Λόρεν Σάντσεζ

Η 49χρονη Λόρεν Σάντσεζ, είναι παντρεμένη εδώ και 13 χρόνια με έναν από τους ισχυρότερους ατζέντηδες του Χόλιγουντ και έχει μακρά πορεία στην τηλεόραση. Το κοινό του Λος Άντζελες τη γνωρίζει από τη συμμετοχή της στην ενημερωτική εκπομπή Good Day LA από το 2011 έως το 2017. Το 2005, η Σάντσεζ παρουσίασε τον τηλεοπτικό διαγωνισμό χορού So You Think You Can Dance αλλά εγκατέλειψε το σόου στη δεύτερη σεζόν αφού έμεινε έγκυος στο δεύτερό της παιδί. Στο βιογραφικό της υπάρχουν ακόμα και συμμετοχές σε ταινίες, μεταξύ των οποίων οι The Day After Tomorrow, Fight Club και Ted 2.

Πλέον, εργάζεται ως πιλότος ελικοπτέρων στον κινηματογράφο.

Η δήλωση του Τζεφ και της Μακένζι Μπέζος για το διαζύγιο

Ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Μακένζι, ανακοίνωσαν χθές ότι αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα κατά το οποίο είχαν μείνει σε διάσταση.

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά με μια εξέλιξη στις ζωές μας. Όπως γνωρίζουν η οικογένειά και οι στενοί φίλοι μας, έπειτα από μια μακρά περίοδο εξερεύνησης της αγάπης και ενώ βρισκόμασταν σε διάσταση, αποφασίσαμε να πάρουμε διαζύγιο και να συνεχίσουμε την κοινή μας ζωή ως φίλοι. Νιώθουμε απίστευτα τυχεροί που βρήκαμε ο ένας τον άλλο και βαθιά ευγνώμονες για κάθε ένα από τα χρόνια που παραμείναμε παντρεμένοι. Ακόμα και εάν γνωρίζαμε ότι θα χωρίζαμε έπειτα από 25 χρόνια, θα τα κάναμε όλα ξανά από την αρχή. Είχαμε μια τόσο υπέροχη κοινή ζωή ως παντρεμένο ζευγάρι και αντικρίζουμε επίσης ένα υπέροχο μέλλον μπροστά μας, ως γονείς, φίλοι, συνέταιροι στα επιχειρηματικά εγχειρήματά μας και τα σχέδιά μας κι ως άνθρωποι που κυνηγάμε επιχειρηματικά εγχειρήματα και περιπέτειες. Μπορεί οι τίτλοι μας να είναι διαφορετικοί, παραμένουμε οικογένεια και παραμένουμε αγαπημένοι φίλοι. Τζεφ και Μακένζι» έγραψε ο Τζεφ Μπέζος στο Twitter.

Πηγή:cnn.gr