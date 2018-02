« Who is Who – Γυναίκες Ηγέτες Επιχειρήσεων» – Η έκδοση που βγάζει τις άξιες Ελληνίδες από την αντρική σκιά

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία του Who is Who «Γυναίκες Ηγέτες Επιχειρήσεων», που βάζει τις άξιες Ελληνίδες στον επιχειρηματικό και κοινωνικό χάρτη της χώρας μας και θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2018.

Μετά από τη μεγάλη ζήτηση Γυναικών Ηγετών και Επιχειρήσεων, διευρύνθηκαν τα κριτήρια συμμετοχής στην Έκδοση αυτή. Έτσι, θα περιλαμβάνει και τα βιογραφικά σημειώματα Γυναικών Προέδρων & Αντιπροέδρων, εκτός Διευθυνουσών ή Εντεταλμένων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντριών και Διαχειριστριών, που ασκούν διοίκηση σε μεγάλες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και με μεγάλο ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο) αυτών των εταιρειών.

Επίσης, θα περιλαμβάνει και τα βιογραφικά σημειώματα γυναικών σε ηγετική θέση μεγάλων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Ελλάδα και επιτυχημένων Ελληνίδων επιχειρηματιών του εξωτερικού.

Γι’ αυτόν τον λόγο καλούνται όλες τις Γυναίκες Ηγέτες που πληρούν τα κριτήρια να συμμετέχουν στο εκδοτικό γεγονός του 2018, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Η συμμετοχή, είναι ΔΩΡΕΑΝ, και θεωρείται επιβεβλημένη για τον εμπλουτισμό αυτής της έκδοσης!

Πλήρεις πληροφορίες για την ιστορική αυτή έκδοση, «Who is Who Γυναίκες Ηγέτες Επιχειρήσεων», μπορείτε να πάρετε εδώ: http://womenleaders.gr/deigma/mobile/index.html ή εδώ http://womenleaders.gr/deigma/#p=1

Για περαιτέρω πληροφορίες: www.womenleaders.gr & [email protected]

Βίκυ Παπαγεωργοπούλου, Διευθύντρια Έκδοσης Τηλ. 210 6017915