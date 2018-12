Ζητούν από τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο να επιστρέψει το Όσκαρ του Μάρλον Μπράντο

Ένας Μαλαισιανός επιχειρηματίας, ο Τζό Λόου, αγόρασε έναντι 600.00 δολαρίων σε δημοπρασία και έκανε δώρο στον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο το αγαλματίδιο του βραβείου Όσκαρ που είχε απονεμηθεί το 1954 στον Μάρλον Μπράντο για την ταινία The Waterfront.

Τώρα, ο 44χρονος ηθοποιός καλείται να παραδώσει στις αρχές εξαιτίας μιας υπόθεσης που βρίσκεται στα δικαστήρια. Όπως ανέφεραν οι New York Times, ο Μαλαισιανός χρηματοδότης Τζό Λόου -ο οποίος χρηματοδότησε την ταινία του ηθοποιού The Wolf Of Wall Street το 2013- κατηγορείται για διάπραξη απάτης σε επενδυτικό ταμείο για δισεκατομμύρια δολάρια.

Εκτός από το Όσκαρ του Μπράντο ο σταρ πρέπει να παραδώσει κι άλλα δώρα που δόθηκαν από τον Low, συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα του ζωγραφικής του Πάμπλο Πικάσο.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών διατηρεί το δικαίωμα να αγοράσει οποιοδήποτε από τα αγαλματίδια Όσκαρ που έχει απονείμει μόνο για 1 δολάριο, οπότε αναμένεται ότι εκεί θα επιστραφεί το τρόπαιο μετά το πέρας της έρευνας.