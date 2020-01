Απέβαλαν Έλληνες φιλάθλους επειδή φώναζαν συνθήματα στο Open Αυστραλίας

Ένα απρόοπτο συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Australian Open, μετά τη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη επί της Νάο Χιμπίνο.

Όπως μεταδίδει η αυστραλιανή Herald Sun, Ελληνες φίλαθλοι πανηγύρισαν τη νίκη της Σάκκαρη με φωνές και συνθήματα. Αυτό οδήγησε στην αποβολή τους από τις εξέδρες του γηπέδου που πραγματοποιήθηκε ο αγώνας για το Australian Open.

Βίντεο από τους Ελληνες φιλάθλους στο Australian Open

A group of raucous Greek supporters have been ejected from the Australian Open before accusing officials of a “racist approach”.

