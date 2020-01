Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος: Η ζωή και τα πεπραγμένα ενός μεγάλου θρησκευτικού ηγέτη

Μία πορεία που έχει μείνει χαραγμένη με χρυσά γράμματα στην Αμερικανική πολιτική ιστορία ήταν εκείνη του 1965, στο Selma της Αλαμπάμα, όπου μαζί με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ συμμετείχε στην πορεία ο Αρχιεπίσκοπος Βόρειας και Νότιας Αμερικής Ιάκωβος, δίνοντας μία διαφορετική νότα στην πορεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Ιάκωβος, ως προσωπικότητα, είχε πυρακτωθεί από παιδί στα ζητήματα των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ήταν ένας από τους υποστηρικτές του Κινγκ. Άλλωστε είναι ο μόνος θρησκευτικός ηγέτης που είχε το θάρρος να περπατήσει χέρι χέρι με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στην ιστορική πορεία.

Δημοσιεύματα

Παρόλες τις απειλές που δέχτηκε για την υποστηρικτική στάση που τήρησε προς τον αγώνα που ξεκίνησε ο Κινγκ, σύμφωνα με όσα είπε στενός φίλος του Αρχιεπισκόπου, ποτέ δεν σκέφτηκε δύο φορές την απόφαση του.

Στην ιστορία μένουν τα δημοσιεύματα του περιοδικού Life αλλά και των Times.

Το εξώφυλλο του περιοδικού LIFE της 26ης Μαρτίου 1965 σηματοδότησε την ιστορική στιγμή, παρουσιάζοντας τον Ιάκωβο να στέκεται μαζί με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην πορεία για την προάσπιση των δικαιωμάτων.

Από την άλλη το δημοσίευμα των New York Times, έγραφε χαρακτηριστικά ότι η παρουσία του Ιάκωβου στην πορεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα σηματοδότησε μία νέα παρουσία των ΕλληνοΑμερικάνων και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην αμερικανική ζωή.

Το who is who του Αρχιεπισκόπου

Για πάνω από 37 χρόνια υπηρέτησε ο Ιάκωβος την Ελληνική Αρχιεπισκοπή Βόρειας και Νότιας Αμερικής, μέχρι την ξαφνική συνταξιοδότηση του το 1996. Μάλιστα σε μία από τις συνεντεύξεις το 1995, είχε δηλώσεις πως κατάφερε να γίνει αποδεκτή η Ορθόδοξη Εκκλησία από την οικογένεια των θρησκειών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια του Χριστιανισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιάκωβος (κατά κόσμον – Δημήτριος Κουκουζής) γεννήθηκε στην Ίμβρο στις 29 Ιουλίου 1911. Στην ηλικία των 15 ετών εγγράφηκε στην Οικουμενική Πατριαρχική Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Αφού αποφοίτησε με υψηλές τιμές, χειροτονήθηκε διάκονος το 1934, λαμβάνοντας το εκκλησιαστικό όνομα Ιάκωβος. Το 1939, ο διάκονος Ιάκωβος προσκλήθηκε να υπηρετήσει ως αρχιδιάκονος στον αρχιεπίσκοπο Αθηναγόρα.

Ορίστηκε ιερέας το 1940 στο Λόουελ της Μασαχουσέτης και υπηρέτησε στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Χάρτφορντ του Κοννέκτικατ. Ένα χρόνο αργότερα ονομάστηκε ιεροκήρυκας στον Αρχιεπισκοπικό καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρκη. Το 1945 πήρε πτυχίο Ιεράς Θεολογίας από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Το 1954 χειροτονήθηκε Μητροπόλεως του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα, όπου υπηρέτησε τέσσερα χρόνια ως προσωπικός εκπρόσωπος του Πατριαρχείου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στη Γενεύη. Τον Φεβρουάριο του 1959, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε τον Ιάκωβο ως διάδοχο του Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ, ο οποίος πέθανε στις 15 Ιουλίου 1958. Ενθρονίστηκε την 1η Απριλίου 1959, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για πάνω από 500 ενορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες την εποχή εκείνη.

Ο Ιάκωβος συνέχισε τις προσπάθειές του να προωθήσει την ιδέα της ισότητας μεταξύ του ποίμνιου του καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το 1980, ο Jimmy Carter του απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας.

Greek American Reporter - The Greek Orthodox Archbishop who Walked with Martin Luther King – by Philip Chrysopoulos

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής