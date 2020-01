Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο ξέφρενος χορός του Greek Freak (vid)

Από το Παρίσι ο περσινός MVP του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε ότι ξέρει πολύ καλά να ξεσηκώνει το κοινό τόσο εντός γηπέδων, όσο και έξω από αυτά.

Συγκεκριμένα, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είχε την ευκαιρία να περάσει μερικές χαλαρές στην πόλη του φωτός και γι’ αυτό δεν δίστασε ακόμη και να δείξει σε όλους τις χορευτικές του ικανότητες. Οταν λοιπόν βρέθηκε στους The Paris Ring Finals και άκουσε από τα μεγάφωνα τη μουσική ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άρχισε να χορεύει με στιλ «παρασέρνοντας» πολλούς παρευρισκόμενους.

Βίντεο: Ο χορός του Αντετοκούνμπο στο Παρίσι

Μάλιστα αρκετοί άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Giannis, Giannis». Η Μπακς ανέβασαν το σχετικό στιγμιότυπο στον λογαριασμό τους στο twitter, με τον χορό του Γιάννη να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

When @Giannis_An34 visits The Paris Ring Finals…it turns all the way UP!!#theparisring | #nikebasketball pic.twitter.com/8o0ycUp7Bj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 22, 2020