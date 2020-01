Η αιτία και το timing της επίθεσης Χίλαρι σε Σάντερς

Μεσούσης της δίκης Τραμπ, αλλά και της εσωκομματικής προεκλογικής περιόδου για το χρίσμα των Δημοκρατικών, η Χίλαρι έρχεται να ταράξει τα νερά μιλώντας κατά του νυν υποψηφίου και πρώην αντιπάλου της, Μπέρνι Σάντερς.

Πιο συγκεκριμένα, σε ένα ντοκιμαντέρ – το οποίο θα προβληθεί το Σάββατο στο φεστιβάλ Σάντανς των ΗΠΑ – η πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ εξαπολύει μύδρους κατά του Μπέρνι λέγοντας, ότι: «Ήταν στο Κογκρέσο χρόνια. Τον στήριζε μόνο ένας γερουσιαστής. Δεν τον συμπαθεί κανείς, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του, δεν κατάφερε τίποτα. Είναι πολιτικός καριέρας. Είναι όλα ανοησίες και αισθάνομαι άσχημα για τους ανθρώπους που τον πίστεψαν».

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να έχει την ίδια άποψη για τον Σάντερς, η Κλίντον απάντησε «ναι» και κατηγόρησε την προεκλογική του εκστρατεία ότι υιοθετεί μια κουλτούρα προσβολών και επιθέσεων «εναντίον πολλών από τους αντιπάλους του, κυρίως των γυναικών».

Πληρωμένη απάντηση και για την Γουόρεν

Όταν ρωτήθηκε για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει σχετικά με το αν ο Σάντερς είπε στη Ελίζαμπεθ Γουόρεν – επίσης υποψηφια για το χρίσμα – ότι μία γυναίκα δεν μπορεί να κερδίσει τον Τραμπ, η Κλίντον δήλωσε ότι είχε 3 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους από τον Αμερικανό πρόεδρο στις εκλογές του 2016.

Βέβαια ερχόμενοι στο προκείμενο, η κόντρα Σάντερς – Κλίντον με τις εκλογές ante portas και μάλιστα κατά μεσής των primaries μόνο καλό δεν είναι για τους Δημοκρατικούς. Πρώτον, γιατί με αυτό το τρόπο έχει προστεθεί και επίσημα το στοιχείο της διαμάχης στην διαδικασία που προαναφέρθηκε, πράγμα που μπορεί να φέρει εσωτερική διχόνοια.

Αν τελικά ο Μπέρνι Σάντερς κερδίσει το χρίσμα, και μόνο η δήλωση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα σποτ κατά των Δημοκρατικών από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οπότε η ερώτηση σε αυτό το σημείο είναι. Γιατί το κάνει αυτό η Χίλαρι; Σίγουρα δεν θέλει να επανεκλεγεί ο Τραμπ, όμως από την άλλη, αν οι Δημοκρατικοί χάσουν για ακόμα μία φορά αυτό θα μειώσει το πλήγμα που υπέστη η ίδια το 2016.

Washington Times: Why is Hillary attacking Bernie now? – By Ethan Epstein

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής