Ο Μακρόν έγινε… παπαράτσι – Δείτε ποιους φωτογράφισε! (pic)

Ρόλο φωτογράφου πήρε για λίγο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Οταν είδε τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, να μπαίνει στο γραφείο του Ισραηλινού ομολόγου του, Ρεουβέν Ρίβλιν, δεν δίστασε να πάρει φωτογραφική μηχανή και να τους απαθανατίσει.

«Σε ευχαριστώ αγαπημένε φίλε μου Εμμανουέλ Μακρόν για τη φωτογραφία. Αποδείχθηκες ταλαντούχος. Πάντα χαρά μου να συναντώ στενούς φίλους» έγραψε ο Νίκος Αναστασιάδης.

Thank you my dear friend @EmmanuelMacron for the photo with @PresidentRuvi. You prove to be a multi talented person.

Always a pleasure to meet with close friends.

🇨🇾 🇮🇱 🇫🇷 pic.twitter.com/mIPBomiStH

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) January 22, 2020