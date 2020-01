Ο Ομπάμα εύχεται στη Μισέλ για τα γενέθλιά της: «Χρόνια πολλά, μωρό μου»

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε μία δημόσια επίδειξη θαυμασμού και αγάπης, ευχήθηκε στη σύζυγό του για τα 56α γενέθλιά της.

Ο Ομπάμα ανάρτησε μία σειρά τεσσάρων ασπρόμαυρων φωτογραφιών με τη Μισέλ, όπου αγκαλιάζονται τρυφερά και φιλιούνται. «Σε κάθε σκηνή, είσαι το αστέρι μου. Χρόνια πολλά, μωρό μου!» γράφει ο Ομπάμα.

Όπως είναι λογικό, η φωτογραφία “σαρώνει” στα social media…

In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj

— Barack Obama (@BarackObama) 17 Ιανουαρίου 2020