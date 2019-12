Τι άκουσαν οι Έλληνες στο Youtube το 2019 – Αυτά είναι τα top 10 βίντεο

Για ακόμα μια χρονιά το YouTube, μέσω του YouTubeRewind, ανακοινώνει τα πιο δημοφιλή βίντεο της χρονιάς, σύμφωνα πάντα με τις προτιμήσεις των χρηστών του σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, οι λίστες που ανακοινώνει η δημοφιλέστερη πλατφόρμα on-line βίντεο παγκοσμίως, περιλαμβάνουν τα μουσικά και μη-μουσικά βίντεο που συγκεντρώνουν τις περισσότερες προβολές, τον αριθμό των κοινοποιήσεων, των σχολίων και των likes του κοινού, κατά τη διάρκεια του έτους.

Εστιάζοντας στις προτιμήσεις των Ελλήνων χρηστών του YouTube, παρατηρούμε ότι στις τρεις πρώτες θέσεις των δημοφιλέστερων μουσικών βίντεο στη χώρα μας φιγουράρει η ελληνική ραπ, ένα μουσικό είδος που τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει τον κόσμο ξεπερνώντας πλέον σε δημοφιλία το ροκ, αλλά ο TOQUEL που έχει κατακτήσει τρεις από τις δέκα θέσεις. Παράλληλα, μέσα στη μη-μουσική δεκάδα μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν οι Ράδιο Αρβύλα, η συνέντευξη του Sin Boy στον Γρηγόρη Αρναούτογλου όπως και η περσινή επιθεώρηση του Μάρκου Σεφερλή στο Δελφινάριο.

Δείτε τη λίστα του YouTube Rewind με τα 10 πιο δημοφιλή μουσικά video στην Ελλάδα:



10. Γιώργος Μαζωνάκης – Οινόπνευμα Φτηνό – Official Lyric Video

9. ΝΙΝΟ Ξυπολιτάς – Παράνοια – Official Music Video

8. TOQUEL – Netflix ft Hawk (Prod. by Sin Laurent)

7. Claydee & Eleni Foureira – Loquita (Official Video)

6. TOQUEL – Business (Prod. by Sin Laurent)

5. TOQUEL ft. LIGHT – STARS (Prod. by Sin Laurent)

4. Νίκος Οικονομόπουλος – Βαλ’ Το Τέρμα (Official Music Video)

3. SNIK x Tamta – SENORITA (Official Music Video)

2. HAWK & SAPRANOV – DEJA VU (Official Music Video 4K)

1. Mente Fuerte, Hawk, Baghdad – Caliente (Official Music Video 4K)

Ακολουθεί η λίστα του YouTube Rewind με τα 10 πιο δημοφιλή μη-μουσικά video στην Ελλάδα:



10. Δώσαμε 1000€ ΣΕ ΝΤΕΛΙΒΕΡΑΔΕΣ!

9. Q&A με τον TUS! #18 | 2J

8. Master Class | Ομελέτα

7. Δυο λόγια… | SissyChristidou

6. Cretan CASA DE PAPEL | Η Τέλεια Νοθεία !

5. Ιωάννα Τούνη | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ #13

4. “Greece the Musicult” – (Μάρκος Σεφερλής – Δελφινάριο 2018)

3. THE 2NIGHT SHOW – Sin Boy

2. Κυρ Αλέκος, ο έφορος: Bonus Video

1. Ράδιο Αρβύλα | Μαμά – Radio Arvyla Cover | 06/05/2019