Όσκαρ 2020: Οι παρουσιαστές της φετινής λαμπρής βραδιάς

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα ονόματα των βραβείων Οσκαρ 2020.

Μπορεί φέτος, όπως και πέρσι στην τελετή απονομής των Οσκαρ, να μην υπάρχει ένας κεντρικός παρουσιαστής, ωστόσο όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο καιρό, η βραδιά θα είναι «γεμάτη σταρ και εκπλήξεις».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ακαδημίας, οι πρώτοι παρουσιαστές της λαμπερής βραδιάς των Οσκαρ 2020, θα είναι μερικοί από τους περσινούς νικητές.

Οσκαρ 2020: Τα ονόματα που ανακοινώθηκαν

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Μαχερσάλα Αλί, Ολίβια Κόλμα, Ρετζίνα Κινγκ και Ράμι Μάλεκ. «Όλοι επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ μετά τη νίκη τους πέρυσι στις αντίστοιχες κατηγορίες τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Four reasons to tune in to this year's #Oscars! We're excited to welcome our first round of presenters: https://t.co/HBtWwqAXO6 pic.twitter.com/wey3KPnZTW

— The Academy (@TheAcademy) January 21, 2020