Debate Δημοκρατικών: Η κόντρα του Μπέρνι Σάντερς με τον Μπάιντεν και τα παραλειπόμενα

Πριν από λίγες μέρες έλαβε χώρα το debate των υποψηφίων για το χρίσμα των Δημοκρατικών, με τους Μπέρνι Σάντερς και Τζο Μπάιντεν να αποσπούν την προσοχή του κοινού, αλλά και να αφήνουν πολλά παραλειπόμενα από την βραδιά.

Πιο συγκεκριμένα, στο τελευταίο debate πριν την Iowa, μία από τις σκηνές που σίγουρα το αμερικανικό κοινό θα θυμάται για πολύ καιρό είναι η άρνηση της Elizabeth Warren να κάνει χειραψία με τον Μπέρνι Σάντερς μετά το σύντομο καυγά τους σχετικά με το αν τελικά της είπε ή όχι σε ένα γεύμα πριν από ένα χρόνο ότι μία γυναίκα δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος.

Πέρα όμως από το συγκεκριμένο εσταντανέ, καταγράφηκαν συνεχείς εντάσεις μεταξύ Σάντερς και Μπάιντεν, σε σχέση με την εμπειρία έναντι της κριτικής, αλλά και του κατά πόσο οι Δημοκρατικοί είναι πιθανότερο να κερδίσουν το Νοέμβριο αναζωογονώντας τη βάση ή προσελκύοντας τους απογοητευμένους μετριοπαθείς που επέλεξαν το Donald Trump το 2016.

Όποιος και αν νικήσει στο συνέδριο στο Μιλγουόκι σε έξι μήνες από τώρα θα διαμορφώσει το μέλλον του κόμματος ως αρχηγός. Στην περίπτωση του Sanders, έχει περάσει δεκαετίες υπερήφανα αντέχοντας στην πίεση να εγγραφεί ως Δημοκρατικός. Παραμένει ανεξάρτητος ο οποίος επηρεάζει τις συνειδήσεις των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Σε γενικές γραμμές η Αϊόβα, είναι ο πρώτος σταθμός για την εκλογή του υποψηφίου των Δημοκρατικών, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να μην δείχνουν ακόμα αποτέλεσμα και πολλούς ψηφοφόρους είτε αναποφάσιστους είτε πρόθυμους να αλλάξουν γνώμη. Τις επόμενες τρεις εβδομάδες είναι εντελώς απρόβλεπτο το σκηνικό, καθώς θα κριθούν πολλά από την δίκη, αλλά και από την απόφαση της Γερουσίας. Σε κάθε περίπτωση, η δίκη κατά Τραμπ στη Γερουσία κρατά τους Γερουσιαστές μακριά από τις Πολιτείες και εντός Ουάσινγκτον, με μόνο τις Κυριακές μακριά από την αίθουσα.

Σημεία κλειδιά του Debate

Ακριβώς όπως αντιτάχθηκε στη Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, την οποία ψήφισε o Biden, o Sanders αντιτίθεται τώρα στην αντικατάστασή της, την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά. Η συμφωνία έχει βέβαια περάσει από την ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς Βουλή των Αντιπροσώπων και τώρα αναμένει η ψηφοφορία από τη Γερουσία. “Η απάντηση είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ καλύτερα από ένα νομοσχέδιο που κατέθεσε η Διοίκηση Τραμπ”, δήλωσε ο Sanders. “Αν αυτό περάσει, νομίζω ότι θα μας βάλει πίσω μερικά χρόνια”.

Σε κάθε περίπτωση, η Warren προσπάθησε επίσης να διακρίνει τον εαυτό της σε ένα σημείο σημειώνοντας ότι ήταν η μόνη υποψήφια που έχει νικήσει έναν Ρεπουμπλικανό υποψήφιο τα τελευταία 30 χρόνια.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπενθυμιστεί πως ήταν εκείνη που κατάφερε να νικήσει το Ρεπουμπλικανικό Σκοτ ​​Μπράουν το 2012 για να πάρει πίσω την έδρα της Γερουσίας του Τεντ Κένεντι στη Μασαχουσέτη. Μετά το σχόλιο της Warren, ο Sanders παρατήρησε ότι κατάφερε να νικήσει έναν Ρεπουμπλικανό υποψήφιο στο Βερμόντ, κερδίζοντας μία θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1990.

Πηγή: Washington post – The Daily 202: Democratic debate pits Bidenism vs. Bernieism – with the others staking out spaces in between – by James Hohmann

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής