Δολοφονία Σουλεϊμανί: «Οι ΗΠΑ θα ζήσουν μαύρες μέρες», προειδοποιεί η κόρη του

Το κέντρο της Τεχεράνης ήταν μαύρο σήμερα το πρωί από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να αποτίσει φόρο τιμής στον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ.

Κρατώντας ένα πορτρέτο του εκλιπόντα επικεφαλής της Δύναμης αλ Κουντς χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί πολύ πριν τις 08:00 (06:30 ώρα Ελλάδας) γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

#UPDATE Mourners pack the streets of Tehran for ceremonies to pay homage to top Iranian military commander Qasem Soleimani, after he was killed in a US strike in Baghdad https://t.co/y6vyF8onvt pic.twitter.com/fTv08eR1KH

— AFP news agency (@AFP) January 6, 2020