Η εξόντωση του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη βάζει νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή

Ο ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης, είναι ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νεκρός είναι επίσης ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, δεύτερος τη τάξει στις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον δύο στόχων που συνδέονται με το Ιράν.

Εν συνεχεία, το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την εξόντωση του ιρανού υποστρατήγου.

«At the direction of the President, the U.S. military has taken decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad by killing Qasem Soleimani, the head of the Iranian Revolutionary Guard Corps-Quds Force, a US-designated Foreign Terrorist Organization».

«Κατά διαταγή του προέδρου, ο αμερικανικός στρατός έλαβε αποφασιστικά αμυντικά μέτρα για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού στο εξωτερικό σκοτώνοντας τον Κασέμ Σουλεϊμανί», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Σκοπός ήταν «η αποτροπή μελλοντικών ιρανικών επιθέσεων», πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε μάλιστα στον λογαριασμό του στο Twitter μια εικόνα της αμερικανικής σημαίας, χωρίς κανένα άλλο σχόλιο, μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε όταν το Γαλλικό Πρακτορείο του ζήτησε να σχολιάσει τον θάνατο του Σουλεϊμανί στην επιδρομή στο Ιράκ, για την οποία οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τις ΗΠΑ. Από την επίθεση με ρουκέτες υπήρξαν τουλάχιστον οκτώ νεκροί. Η σιιτική οργάνωση Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ) γνωστοποίησε μέσω Facebook ότι ο επικεφαλής της διεύθυνσης δημοσίων σχέσεών της σκοτώθηκε στην επίθεση, που χαρακτήρισε «άνανδρο βομβαρδισμό των ΗΠΑ».

Κατά το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα, επρόκειτο για τον Μοχάμεντ Τζαμπίρι, διευθυντή του τμήματος δημοσίων σχέσεων των ΔΛΚ.

Ιράν: Συγκαλείται εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας



Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συγκλήθηκε εκτάκτως για να συζητήσει την «εγκληματική» επίθεση στη Βαγδάτη που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, ανήγγειλε ο εκπρόσωπος του οργάνου αυτού, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Μέσα στις «επόμενες λίγες ώρες, θα διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για να εξεταστεί η εγκληματική ενέργεια» των Αμερικανών, η «επίθεση εναντίον του διοικητή Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη, που είχε συνέπεια να γίνει μάρτυρας», είπε στο πρακτορείο ο Κεϊβάν Χοσραβί, εκπρόσωπος του οργάνου αυτού.

Για “επικίνδυνη κλιμάκωση” μιλά ο ΥΠΕΞ Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ

Ο θάνατος του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί αποτελεί «εξαιρετικά επικίνδυνη και άφρονα κλιμάκωση», προειδοποίησε σήμερα μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

«Οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για όλες τις συνέπειες» της ενέργειας αυτής που βάζει σε «περιπέτειες» την περιοχή, προειδοποίησε ακόμη ο Ζαρίφ, που χαρακτήρισε τον θανόντα υποστράτηγο «την πιο αποτελεσματική δύναμη που πολεμούσε» εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), της Αλ Κάιντα και της οργάνωσης Αλ Νούσρα – του πρώην βραχίονα της Αλ Κάιντα στη Συρία – τα τελευταία χρόνια.

Ο Σουλεϊμανί «ενώθηκε με τους μάρτυρες αδελφούς μας αλλά τα αντίποινά μας εναντίον της Αμερικής θα είναι τρομερά», απείλησε από τη δική του πλευρά ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης.

Το Ιράν – και προσωπικά ο Σουλεϊμανί – διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στην πορεία του πολέμου στη Συρία, στηρίζοντας το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ. Επίσης υποστήριξε τις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ) μια συμμαχία σιιτικών ιρακινών παραστρατιωτικών οργανώσεων η οποία έπαιξε καίριο ρόλο στις επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ.

Πηγή: ΑΜΠΕ