Καταιγιστικός στην πρεμιέρα στο Australia Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στον αντίπαλό του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε με το δεξί στο Australian Open και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του φημισμένου Grand Slam.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν καταιγιστικός στην πρεμιέρα του στο Οπεν της Αυστραλίας, νίκησε 3-0 σετ (6-0, 6-2, 6-3) τον Ιταλό Σαλβατόρε Καρούζο σε λιγότερο από δύο ώρες (σε 1 ώρα και 43 λεπτά για την ακρίβεια) και πέρασε πολύ εύκολα στους «64» του τουρνουά. Εκεί θα αντιμετωπίσει ένα εκ των Philipp Kohlschreiber (Γερμανία) και Marcos Giron (ΗΠΑ), μεθαύριο Τετάρτη, με στόχο την πρόκριση στους «32» του Australian Open.

The Margaret Court Arena crowd are on their feet for @StefTsitsipas 👏

He'll next face the winner of Kohlschreiber-Giron who are currently battling on Melbourne Arena.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/5AnxE09exl

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020