O Βασίλης Σπανούλης πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague

Ο Βασίλης Σπανούλης προπέρασε τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο και είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague!

Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε, ο Βασίλης Σπανούλης ήθελε 10 πόντους για να προσπεράσει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο και να ανέβει στην πρώτη θέση με τον πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών στην Euroleague.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο έμεινε στους τέσσερις πόντους, προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο να βοηθήσει την ομάδα του να ανατρέψει την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί υπέρ των Τούρκων.

The MOMENT!

Spanoulis drains the 3 to become the ALL TIME leading scorer in the EuroLeague ☝️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QnJd38FNxj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2020