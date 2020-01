Ο Τομ Χανκς έκανε την πρώτη ανάρτηση στα greeklish ως Έλληνας

Ο Τομ Χανς έκανε την πρώτη ανάρτηση στο Instagram για το 2020, ευχόμενος χρόνια πολλά στα greeklish ως πολιτογραφημένος Έλληνας.

«Ξεκινώ το 2020 ως επίτιμος πολίτης της Ελλάδας. Kronia pola! (που σημαίνει περίπου ευτυχισμένη χρονιά!)», έγραψε στον λογαριασμό του ο διάσημος ηθοποιός, συνοδεύοντας τις ευχές από μια φωτογραφία της σκιάς του που διαγράφεται πάνω σε ένα αρχαίο ελληνικό άγαλμα. Η σκιά του Χανκς χαιρετά στο φακό – μία πόζα που συνηθίζει να τραβά πολύ συχνά, με την πλάτη στον ήλιο.

Starting 2020 as an Honorary citizen of all of Greece! Kronia pola! ( more or less, “happy year!”). Hanx pic.twitter.com/b8fmrgjvYP

— Tom Hanks (@tomhanks) January 2, 2020