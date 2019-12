Τα πρώτα «made in China» αυτοκίνητα παραδίδει σήμερα η Tesla

Η Tesla ξεκίνησε να παραδίδει τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Model 3 που κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιό της στην Σανγκάη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η παραγωγή ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από όταν ξεκίνησε στην μονάδα των 2 δισ. δολαρίων, με την εταιρεία να αναγγέλλει ότι θα επιταχύνει τις πωλήσεις από τον επόμενο μήνα.

Tesla will deliver the first China-made Model 3 at Gigafactory 3 plant in Shanghai TODAY. The 15 customers who are slated to get their Model 3s first are Tesla employees. pic.twitter.com/bOTeR8wjUL

— Tesla China (@teslacn) December 30, 2019